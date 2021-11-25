احتفالية عالمية لافتتاح طريق الكباش بالأقصر.. اليوم

أعلنت غرفة شركات السياحة، أنه سيتم غلق معبد الأقصر أمام الزيارة للأفواج السياحية، اليوم الخميس الموافق 25 نوفمبر، كما تقرر إلغاء عروض الصوت والضوء بمعبد الكرنك.

يأتي ذلك في إطار استعداد محافظة الأقصر لافتتاح طريق الكباش المقرر له اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وهو الحدث العالمي الذي ينتظره العالم وتأهبت له محافظة الأقصر لتبهر الجميع بجمالها وبكافة مقوماتها السياحية والأثرية الفريدة والتي لا مثيل لها، لإبراز مكانة مصر التنافسية في مصاف الدول السياحية، وإلقاء الضوء على تاريخها وحضارتها العريقة.

وستقام احتفالية "الأقصر.. طريق الكباش"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيحضر الحفل عدد من الوزراء، وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقد تم تنفيذ معرض للصور النادرة من القرن ١٩ في أماكن محددة على طريق المواكب، والتي تروي تاريخ معابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الذي يربط بين المعابد وأهم الاكتشافات الأثرية، وصور ومناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة، و يعتبر الطريق واحدًا من أقدم المسارات المصرية القديمة، حيث يبلغ طولة 2700 متر، ويصطف على جانبيه نحو 1300 كبش، بين الواحد والآخر مسافة 4 أمتار.

وكشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن هذه الاحتفالية سوف تبرز وتلقي مزيدًا من الضوء على مقومات الأقصر السياحية والأثرية، إلى جانب ما تم بها من أعمال تطوير ورفع كفاءة للبنية التحتية وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين ومشروعات الترميم.

وأشار «العناني»، في تصريحات صحفية، إلى تمنياته بأن يكون هناك احتفالات وفعاليات كثيرة طوال العام في كافة المحافظات السياحية المصرية، وهو ما يتم العمل على تحقيقه وفقًا لملامح الاستراتيجية الإعلامية التي أعدتها الوزارة للترويج دوليًا للمقصد السياحي المصري، لافتًا إلى أنه يتم الآن الاستعداد لتنظيم فعالية جديدة في محافظة أسوان، وفعالية آخرى بمدينة سانت كاترين خلال الفترة المقبلة.