كيف يستعد اللبنانيون لاحتفالات شهر الأعياد «ديسمبر»؟

يستعد اللبنانيون خلال أيام لشهر الأعياد ديسمبر، والذي يقضونه منذ أول يوم حتى ليلة رأس العام، عبر إحياء الكثير من العادات والتقاليد، التي توارثوها منذ سنوات طويلة.

ولدى بعض القرى المسيحية اللبنانيية بعض العادات الفريدة، التي يقضون بها شهر عيد الميلاد، بدءًا من زرع النباتات، والطهي، وشراء شجرة عيد الميلاد.

عيد القديسة بربارة

وتحل احتفالية نهوض الشهيدة بربارة في الرابع من ديسمبر، حيث يجتمع جميع أفراد الأسرة لزرع بذور النباتات على قطعة من القطن، وحين يحل “عيد الميلاد” فى يوم 24 ديسمبر تكون هناك زرعة بسيطة، يضعونها على أريكة عيد الميلاد كرمز للحياة.

نبات البوينسيا

ويرتبط شهر ديسمبر في لبنان، بنبات البوينستيا ذي الأوراق الحمراء، ويفضل اللبنانيون شراءه بكميات كبيرة لتزيين المنازل والمحلات والشوارع.

ووفقا لتقارير لبنانية سابقة، زيد الاقبال على شراء النبات خلال هذا الوقت 20% عن العام بأكمله،حيث يمثل مصدر دخل لكثير من المزارعين وأصحاب المشاتل في أعياد الميلاد.

الطهي اللبناني

لدى اللبنانيين تقاليدهم الخاصة في الطهي، وأطباقهم الشهية المعروفة، ولكنهم يفضلون في احتفالات عيد الميلاد تناول أطباق اللحم مع الأرز او البرغل، كنوع من أنواع الطقوس الخاصة.

كما عادة ما يتناول اللبنانيون المغلي، وهو حلوى القرفة التي تصنع للاحتفال بالمولود الجديد والكريسماس وعيد الميلاد.

وتحتوي وصفة "المغلي" على الأرز والماء والسكر والقرفة والكراوية والينسون، إذ تشكل مع بعضها البعض كريمة بنية اللون حلوة المذاق، ويوضع فوقها اللوز والفستق، ووفقا للثقافة اللبنانية فأنها حلوى ترمز للانبعاث، لأن هذه الحلوى تبدو بنية اللون وتوضع فوقها البذور.

شجرة الكريسماس

ومن أهم العادات التي يحرص عليها اللبنانيون في أعياد الميلاد، هي تجهيز شجرة الكريسماس، ونظرأ لأن لبنان هي بلاد الأرز، فأن الكثير من العائلات تفضل قطع الشجرة والحصول عليها بأنفسهم.