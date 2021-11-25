مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021 فى محافظات مصر

تستعرض “الدستور” لقرائها مواقيت الصلاة في بعض المحافظات اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021؛ نظرا لأهميتها وتصدرها على مواقع البحث.

وتتضمن مواقيت الصلاة كلا من محافطات القاهرة الكبرى، الإسكندرية، جنوب سيناء، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية، والسويس، ومحافظة الغربية.



مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021



مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

مواقيت صلاة الفجر ٤:٥٧

مواقيت الشروق ٦:٢٨

مواقيت أذان الظهر ١١:٤٢

مواقيت أذان العصر ٢:٣٦

مواقيت أذان المغرب ٤:٥٥

مواقيت أذان العشاء ٦:١٧

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

مواقيت صلاة الفجر ٥:٠٤

مواقيت الشروق ٦:٣٦

مواقيت أذان الظهر ١١:٤٧

مواقيت أذان العصر ٢:٣٩

مواقيت أذان المغرب ٤:٥٨

مواقيت أذان العشاء ٦:٢١



مواقيت الصلاة اليوم في محافظة جنوب سيناء

مواقيت صلاة الفجر ٤:٤٥

مواقيت الشروق ٦:١٥

مواقيت أذان الظهر ١١:٣٠

مواقيت أذان العصر ٢:٢٦

مواقيت أذان المغرب ٤:٤٥

مواقيت أذان العشاء ٦:٠٦

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الأقصر

مواقيت صلاة الفجر ٤:٤٧

مواقيت الشروق ٦:١٤

مواقيت أذان الظهر ١١:٣٧

مواقيت أذان العصر ٢:٣٩

مواقيت أذان المغرب ٤:٤٩

مواقيت أذان العشاء ٦:١٧

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسوان

مواقيت صلاة الفجر ٤:٤٤

مواقيت الشروق ٦:١٠

مواقيت أذان الظهر ١١:٣٥

مواقيت أذان العصر ٢:٣٩

مواقيت أذان المغرب ٥:٠٠

مواقيت أذان العشاء ٦:١٧

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة السويس

مواقيت صلاة الفجر ٤:٥٢

مواقيت الشروق ٦:٢٣

مواقيت أذان الظهر ١١:٣٧

مواقيت أذان العصر ٢:٣١

مواقيت أذان المغرب ٤:٥٠

مواقيت أذان العشاء ٦:١٢

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية

مواقيت صلاة الفجر ٤:٥٤

مواقيت الشروق ٦:٢٥

مواقيت أذان الظهر ١١:٣٨

مواقيت أذان العصر ٢:٣١

مواقيت أذان المغرب ٤:٥٠

مواقيت أذان العشاء ٦:١٢





مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الغربية

مواقيت صلاة الفجر ٤:٥٨

مواقيت الشروق ٦:٣٠

مواقيت أذان الظهر ١١:٤٢

مواقيت أذان العصر ٢:٣٥

مواقيت أذان المغرب ٤:٥٥

مواقيت أذان العشاء ٦:١٧



