«لاعلاج له».. كل ما تريد معرفتة عن «جدرى القرود»

بعد المخاوف التى أعلنتها الصحة الأمريكية إثر إصابة أحد سكان ماريلاند عاد مؤخرًا من السفر إلى نيجيريا بجدري القرود، الأمر الذي أثار مخاوف كبيرة للسلطات الصحية الامريكية من تفشي المرض.

يعد جدري القرود مرضًا نادرًا ولكنه خطير ينشأ من نفس عائلة الفيروسات الجدرية، حيث تحدث عدوى جدري القرود في المقام الأول في بلدان وسط وغرب إفريقيا ونادراً ما شوهدت خارج إفريقيا.

وتعد هذه الحالة الثانية لجدري القرود التي تم اكتشافها في الولايات المتحدة هذا العام، وفي التقرير التالي يرصد الاطباء بموقع " health line" الطبي، ما هو المرض النادر.

ما هو جدرى القرود؟

وفقا لـ “مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها"، هو مرض نادر يمكن أن يبدأ بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا وتورم الغدد الليمفاوية، قبل أن يتطور إلى طفح جلدي يغطي الوجه والجسم.

من جانبه قال الدكتور روبرت جلاتر، طبيب الطوارئ في مستشفى لينوكس هيل في نيويورك، ينتمي جدري القردة إلى عائلة الفيروسات الجدرية، حيث يؤدي إلى إصابة أكثر اعتدالًا من الجدري العادي، حيث يمكن أن ينتشر الفيروس بين الأشخاص من خلال الاتصال المباشر بآفات جدري القرود أو سوائل الجسم أو حتى المواد الملوثة مثل الملابس.

ليست الحالة الأولى

وحدث آخر تفشي لمرض جدري القرود في الولايات المتحدة عام 2003 بعد استيراد حيوانات أليفة غريبة من إفريقيا، حيث تسبب الفيروس في البداية بحدوث عدوى في الأنواع الأسيرة غير الأفريقية، بما في ذلك كلاب البراري، قبل أن يصيب البشر.

اكتشافه

اكتشف فيروس جدري القرود عام 1958، في منشأة حيوانية في كوبنهاجن، الدنمارك، وتم التعرف حتى عام 1970 على أول حالة بشرية لمرض جدري القردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

مرض "نادر ولكنه خطير"

وحذرت منظمة الصحة العالمي، من أن جدري القردة مرض "نادر ولكنه خطير" ظهر مرة أخرى في نيجيريا عام 2017 بعد أكثر من 40 عامًا دون الإبلاغ عن أي حالات.

وقالت المنظمة في بيان، أنه تم تأكيد 218 حالة في نيجيريا وتم الإبلاغ عن 8 حالات في مسافرين دوليين من نيجيريا، بما في ذلك حالة في تكساس في يوليو 2021 والحالة الحالية.

ويحذر مركز السيطرة على الأمراض، المتخصصين في الرعاية الصحية في الولايات المتحدة من أن يكونوا يقظين تجاه الآفات الشبيهة بفيروس الجدري، خاصة بين المسافرين العائدين من نيجيريا.

مضاعفات المرض

لا يوجد حاليا أي علاج لجدري القرود، والمرضى معرضون لخطر المضاعفات التي يمكن أن تشمل الالتهاب الرئوي، تعفن الدم ، عدوى القرنية التي تؤدي إلى العمى.