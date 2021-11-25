بعد التحقيق معه بنقابة الموسيقيين.. حسن أبوالروس يستعد لأولى حفلاته الغنائية

حالة من الجدل أثارها الفنان حسن أبوالروس مؤخرا تزامنا مع قرار نقابة الموسيقيين إيقافه عن النشاط الغنائي لفترة موقتة وتغريمه غرامة مالية بعد تحقيق مطول خضع له في مقر النقابة.

وقرر حسن أبوالروس الخروج عن صمته وتقديم أول تعليق صحفي رسمي حول الأحداث الأخيرة، قائلا: "احترم قرار النقابة، وسعدت بلقائي معهم لأنهم أفهموني تفاصيل قانونية لم أكن على دراية بها، وتفاهمنا بشكل جيد"، لافتًا إلى أنه يسعى للعودة للساحة الغنائية بشكل قوي بأولى حفلاته الجماهيرية فور انتهاء الفترة الزمنية لقرار النقابة بإيقافه عن النشاط بعد أسبوعين.

يذكر أن فتيل حالة الجدل حول أبوالروس بدأ في الاشتعال منذ ظهوره في مهرجان الجونة؛ تزامنا مع النجاح الكبير الذي لاقى أجدد أغنياته "فلتت مني"، ديو غنائي تشاركه مع الفنانة دينا الشربيني وحظي الكليب بما يزيد عن 3 ملايين مشاهدة، وتنوعت ردود الفعل الجماهيري والنقدية سواء في وسائل الإعلام ومنصات السوشيال ميديا حول الهجوم عليه وانتقاد طريقة أدائه وشكل ملابسه التي وصفت بالغريبة، وتطورت بعض تلك الردود لحالة من الهجوم الشخصي والتنمر والإهانات، ليؤكد حسن من جانبه أنه دوما ما يركز على عمله ولا يلتفت لكلام الناس، ويحترم كل رأي قيل عنه بأدب واحترام لكنه يرفض تماما أي تعليقات تطورت لتنمر وإهانة وبعض الألفاظ الخارجة، ولا يقبل أي تنمر على شخصه أو على أي من الفنانين زملائه.

كما أوضح حسن أن شكله و"ستايله" وطريقة اختياره للملابس تعبر عن شخصيته وهويته الفنية المميزة والخاصة، حتى وإن بدت غير مألوفة وغريبة للبعض إلا أنه اختار أن يعبر عن نفسه وهويته بهذه الطريقة، قائلا: "الفنان يجب أن يكون مميزا ومختلفا بحضوره وشكله وهويته، وأنا اخترت أن أصنع هوية بصرية وفنية مميزة لي وغير مألوفة، واستعين بفريق من مصممي أزياء متخصصين في اختيار ملابسي".

أما عن ردود الفعل المتفاوتة حول موسيقاه و"ستايل" أغانيه، أكد أبوالروس أنه اختار أن يضع هويته الخاصة أيضًا في فن اختيار أغنياته وكلماته وتوزيعها وأدائها، مشيرًا إلى كونه يعتمد على لون الديسكو الشعبي في الغناء، وهو الشكل الموسيقي الذي يعتمد على تقديم طابع البهجة وإسعاد المستمع بإيقاعاتها وخفة دمها، قائلا: "ما أغنيه يعبر عن هويتي وشخصيتي، وأحب ما أفعله وهدفي نشر السعادة بموسيقاي".

كما أضاف حسن أبوالروس أنه بدأ مشواره الموسيقي والغنائي قبل دخوله عالم التمثيل، وتعمق في دراسة الدراما والموسيقى رغم بعدهما عن مجال دراسته الأصلي للهندسة المعمارية في الجامعة الأمريكية، وقرر التعمق فيهما بدراسة التمثيل في إحدى جامعات كاليفورنيا في الولايات المتحدة، وقدم العديد من العروض المسرحية في عدة مهرجانات عالمية، موضحا أنه يحب ما يفعله وكونه ينجح في الجمع بين عالمي الغناء والتمثيل معا، مع استعداده حاليا لإطلاق أغنية جديدة تزامنا مع انشغاله بتصوير مسلسل وفيلم جديدين في نفس التوقيت.