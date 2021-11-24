«طقوس العودة» يبدأ جولته في الصعيد من أسيوط.. غدًا

تقدم فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح عرض " طقوس العودة " ، ابتداء من غد الخميس ٢٥ نوفمبر على مسرح قصر ثقافة أسيوط بمحافظة أسيوط، وهي أول محطات العرض بصعيد مصر، حيث يستمر العرض حتى الاثنين المقبل بالمجان، وذلك ضمن ضمن الانطلاقة الثانية لمشروع المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وتشرف على تنفيذه فرقة مسرح المواجهة و التجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوي، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية منها وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الداخلية، محافظة أسيوط، الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني .

يقول الفنان سامح مجاهد مدير الفرقة إن فكرة العرض مستوحاة من الموال الشعبى التراثي حسن ونعيمة الأصلي، عن نعيمة التى تبحث عن روح حسن فى حياتها ،وأن العرض يقدم فى قالب طقسي موسيقي غنائي.

"طقوس العودة " من بطولة نجلاء يونس ،أحمد الحجار ،أشعار مسعود شومان، موسيقى وألحان وغناء أحمد الحجار ، ديكور وأزياء نورهان سمير، ومن إخراج سعيد سليمان.

وكان قد أعلن أيضا البيت الفني للمسرح مؤخرا تقديم مسرحية فركش لما يكش وذلك من فرقة مسرح القاهرة للعرائس من إنتاج الفرقة يعود من جديد ليُقدم على خشبة مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة الموافق ٢٥ نوفمبر الجارى في تمام السادسة والنصف مساء، ليستمر أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

تدور أحداث "فركش لما يكش" تدور المسرحية حول قصة النمر "فركش" الذى يعانى حالة من الكسل والغرور وعدم الاهتمام بالعمل وممارسة الرياضة، وأصبح لا يتناول الطعام ولا يلعب مع زملائه بسبب غروره إلى أن هجرة أصدقائه ومضوا في حياتهم، تتوالى الأحداث، ويهدف العرض لنشر قيم التعاون ومحبة الناس.

يذكر أن العرض من موسيقى وألحان فاروق الشرنوبي، ديكور وعرائس وملابس آيات خليفة، نحت عرائس وماسكات محمد كشك، ومخرج منفذ لطفي السيد، تأليف وإخراج شوقي حجاب.