الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقبال 3 ملايين و600 ألف جرعة من لقاحات كورونا فى مطار القاهرة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، استقبال مصر 3 ملايين و688 ألفًا و500 جرعة من لقاح فيروس كورونا بمطار القاهرة الدولي، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع والتنوع في توفير لقاحات فيروس كورونا، حفاظاً على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وأشار الوزير إلى أن شحنات اللقاحات شملت مليونين و388 ألفًا و500 جرعة من إنتاج شركة "أسترازنيكا" عبر آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، بالإضافة إلى 1.3 مليون جرعة من إنتاج شركة "جونسون أند جونسون"، مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية عبر آلية "كوفاكس" أيضًا.

وأكد الوزير أن تلك الشحنات ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيمات على مستوى الجمهورية، موضحا أن لقاح "جونسون أند جونسون" عبارة عن جرعة واحدة فقط، بينما لقاح "أسترازنيكا" عبارة عن جرعتين، يفصل بينهما 28 يومًا، واللقاحان حاصلان على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية. 

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