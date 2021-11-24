«الشاعر»: افتتاح طريق الكباش يزيد حركة السياحة الثقافية بمصر

قال هشام الشاعر، عضو غرفة المنشآت الفندقية، إن احتفالية الأقصر المقرر انطلاقها مساء غد الخميس، بمناسبة افتتاح «طريق الكباش» تعد رسالة قوية للعالم بأمن وأمان مصر.

وأضاف «الشاعر» في تصريحات لـ«الدستور»، أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لاحتفالية الأقصر، وغيرها من الاحتفالات أكبر داعم لقطاع السياحة، إذ يعكس للعالم اهتمام الرئيس بقطاع السياحة، ما يصب في تحسين الصورة الذهنية لمصر بالخارج.

وتابع: «من المتوقع أن يكون تأثير الاحتفالية الخاصة بالأقصر بمناسبة افتتاح طريق الكباش له مردود على زيادة الحركة السياحيةً، خاصة السياحةً الثقافية التي تستهدفها مصر خلال فصل الشتاء، متابعًا أنه بحسب التوقعات ستشهد الأقصر زيادة كبيرة في حركة السياحية، حيث تعد أكبر متحف مفتوح في العالم.

وأشار «الشاعر»، إلى أن نقل الحدث على وسائل الإعلام العالمية، يعد أكبر حملة ترويجية لمصر، خاصة مدينة الأقصر.

افتتاح طريق الكباش

يذكر أن برنامج الاحتفال الترويجي لمدينة الأقصر وافتتاح طريق الكباش غدًا يشهد إقامة «معرض للصور النادرة»، وتحديدًا القرن الـ19، علي طول طريق الكباش في الاماكن المحددة لها، كما يتضمن معرض الصور عرضًا لتاريخ معبدي الكرنك والأقصر، وطريق المواكب الذي يربط بين المعابد والذي يبلغ طول الطريق 2750 مترًا.

وكان ملوك مصر القديمة يستخدمونه في الاحتفالات والطقوس الدينية، وهو الطريق الذي يربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك، بالإضافة إلى عرض عدد من الاكتشافات الأثرية وصور ومناظر الأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة.

ومن المقرر أن يتم تقديم عرض للبالون الطائر أعلى طريق الكباش، على أن يتم تصويره أثناء إقلاع وهبوط البالون في منطقة البر الغربي.