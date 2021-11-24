توقعت فشل الزيجة.. زوجة عماد حمدي الأولى تتحدث عن انفصاله من شادية

تحدثت الفنانة فتحية شريف لمجلة الكواكب بعد انفصال عماد حمدي والفنانة شادية، تقول فتحية شريف:" عماد كان لا يقوى على البعد عن ابنه، ولكن حين تزوج للمرة الثانية تحول قلبه عن ابنه الوحيد حتى أنه لم يره سوى مرتين، وها قد مضى عامين دون أن يرى نادر".

وأضافت: "ليس هذا فقط بل إنه عندما اتفقنا على الطلاق شفع هذا الاتفاق باتفاق آخر هو تقرير نفقة شهرية لي أنا وابنه، ورضيت أنا بهذا الاتفاق رغم الإجحاف الشديد منعا للمشاكل القضائية، ولكن مضى العام الأول دون أن يدفع مليما واحدا، فاتصلت بأصدقائه لعلهم يستطيعون حمله على الدفع، ولكنهم جميعا فشلوا في ذلك، وأخيرا اضطررت مرغمة على اللجوء للقضاء الذي حكم بالنفقة المطلوبة ولما أقدمت على التنفيذ تذكرت أن عماد هو والد ابني فقررت أن أنفذ النفقة على أجزاء حتى يستطيع الدفع، وعليه أن يسدد الجزء الأول وقدره 320 جنيها.

أما عن زواجه من شادية فتقول فتحية شريف:" كنت أتوقع فشل الزواج الثاني لعماد حمدي منذ اليوم الأول الذي ارتبطا فيه فأنا أعرف الناس به، وأعرف أيضًا أن عماد من الرجال الذين يحتاجون زوجة صبورة، لقد كنت مثلا ايام زواجنا أقوم له بدور الطاهية، والسكرتيرة الخاصة، والزوجة، والصديقة، وكل شئ، حتى انني حرصا على تدبير شئونه الخاصة كنت أخصم من أجره في كل فيلم مبلغ 100 جنيها وأحتفظ بها في مكان بعيد حتى إذا ما حان موعد تسديد الضرائب وجد عماد المبلغ المستحق للضرائب، لقد فعلت هذا وأنا راضية، لأنني يوم تزوجت عماد حمدي رضيت بالتضحية الكبرى التي أقدمت عليها وهي اعتزال العمل الفني رغم مكانتي الفنية التي كنت أتمتع بها وقطعت كل صلتي بالفن لأتفرغ للحياة الزوجية، ووهبت نفسي لإسعاد زوجي ولم يخطر ببالي مطلقا أن عماد سوف يتركني في يوم من الأيام.

وفي الأخير تقول: “لقد أصبح من المستحيل أن أعود لعماد حمدي مرة أخرى بعد كل ما حدث، لقد وهبت نفسي لتربية ابني الوحيد نادر، ولم يعد قلبي يتسع لمخلوق سواه”.