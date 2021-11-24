الجمعة.. إياد نصار وسهر الصايغ ضيفا شيرين سليمان فى «سبوت لايت»

يحل الفنان إياد نصار ضيفا على الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها “سبوت لايت” المذاع على قناة صدى البلد في العاشرة من مساء الجمعة.

ويكشف النجم إياد نصار، خلال اللقاء الخاص، تفاصيل مشاركته في أحدث أعمال الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة وكواليس شخصيته التي يقدمها لأول مرة على شاشة السينما، كما يكشف تفاصيل آخر أعماله وظهوره الأول على مسرح كايرو شو بمشاركة الفنان الكبير يحيى الفخراني.

كما تستضيف شيرين سليمان في الحلقة النجمة سهر الصايغ التي تكشف سر موافقتها على المشاركة في فيلم الباب الأخضر وكواليس أول بطولة في الدراما التليفزيونية وتفاصيل أخرى عديدة.

ويحل أيضا الفنان حمزة العيلي ضيفا في الحلقة الجديدة من سبوت لايت ويكشف تفاصيل شخصيته الجديدة في الباب الأخضر، ويكشف أيضا الفنان عابد عناني سر التحول الكبير في الشخصية التي يقدمها ضمن رائعة الكاتب الكبير أسامة انور عكاشة.

كما تحل أيضا ابنة الكاتب الكبير ضيفة في الحلقة لتكشف لأول مرة عن الأعمال الأخرى التي ستظهر إلى النور خلال الفترة القادمة بعد الباب الأخضر، وأخيرا يكشف المخرج رءوف عبدالعزيز قصة الفيلم وكيف أقنع ورثة الكاتب أنور عكاشة بعمل الفيلم وكيف اختار فريق العمل وتفاصيل أخرى يكشفها لأول مرة عن فيلم الباب الأخضر.

برنامج "سبوت لايت" تقدمة الإعلامية شيرين سليمان ويعرض مساء يوم الجمعة من كل أسبوع على شاشة صدى البلد في تمام الساعة العاشرة مساءً والإعادة يومي السبت والثلاثاء الساعة ١ ظهرا على صدى البلد ١ ويوم الإثنين ٨ مساء على صدى البلد ٢.