البابا تواضروس يهنئ الأقباط ببدء صوم الميلاد

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأقباط ببدء صوم الميلاد المجيد، الذي يبدأ غدًا الخميس، معربًا عن أمنياته أن يكون الصوم فرصة لأن تستعد القلوب لاستقبال السيد المسيح وتجدد العهود معه.

وقدم قداسته التهنئة في بداية العظة الأسبوعية في اجتماع الأربعاء والتي ألقاها مساء اليوم من كنيسة التجلي بمركز لوجوس البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وقال قداسة البابا في تهنئته: “في البداية أحب أهنئكم ببداية صوم الميلاد المجيد، الصوم الذي نعتبره أول أصوام السنة الكنسية، ونختم به السنة ونستقبل به العام الجديد وعيد ميلاد ربنا يسوع المسيح. وهو صوم يبدأ في النصف الثاني من شهر هاتور وبيستكمل خلال شهر كيهك حتى يوم ٢٩ منه. وهو تذكار صوم موسى النبي لاستلام لوحي الشريعة”

وتابع البابا تواضروس قائلاً " وأضافت الكنيسة على فترة الصوم في فترة زمنية من القرن العاشر ثلاثة أيام تذكار نقل جبل المقطم. ولأن نقل الجبل كان عمل مستحيل، فأحيانًا نسمي هذا الصوم "صوم المستحيلات"."

واختتم قداسته التهنئة قائلاً " نصلي ونرفع قلبنا فيه بالتسابيح والصلوات والقراءات الكتابية، والمدايح اللي كلنا بنحبها، ويبقى قلبنا مستعد مع بداية السنة الجديدة لاستقبال ربنا يسوع المسيح مولودًا في حياتنا وفي قلوبنا، ونجدد عهودنا معه."

وتستعد الكنائس المصرية لبدء صوم الميلاد المجيد والذي يبدأ يوم ٢٥ نوفمبر ويستمر اكثر من ٤٠يوما متواصلة، وتختتم بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد والذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية يوم ٢٥ ديسمبر من كل عام وفقا لتقويم الكنائس الغربية، بينما تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني يوم ٧ يناير من كل عام وفقا لتقويم الكنائس الشرقية وخلالها يمتنع الأقباط عن أكل اللحوم وتقام قداسات يومية خلال فترة الصوم المسمى بالصوم الصغير.