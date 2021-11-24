في تذكار استشهاده.. تعرف على أشهر أديرة الشهيد مارمينا العجايبي بمصر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتذكار استشهاد القديس مار مينا العجايبي والذي يحظى بمكانة هامة ومتميزة في قلوب الأقباط ويعد من أشهر قديسيها ، وتضاعفت مكانته لديها بعد اعتلاء القديس البابا كيرلس السادس ، كرسي مارمرقس واهتمامه بتعمير دير الشهيد العظيم بالإسكندرية ، وهناك عدد من الكنائس والاديرة التي تحمل اسمه بمصر نظراً لمكانته الكبيرة بالكنيسة .

“كنيسة مارمينا فم الخليج ”أقدم كنيسة تحمل اسم القديس وتوجد عدد من الكنائس التي تحمل اسم القديس مارمينا العجائبي ومن أشهر هذه الكنائس والاديرة الاثرية التي علي أسم مارمينا ؛ تأتي كنيسة مارمينا فم الخليج في الخليج في المقدمة ؛ فهي تعتبر من أقدم الكنائس التي تحمل اسمه في مصر.

من جانبه قال الباحث في التراث القبطي “ماجد كامل” عن تلك الكنيسة إنها ذكرت في موسوعة "تاريخ أبو المكارم ".

كما كتب عنها المقريزي فقال تحت اسم كنيسة بومينا " هذه الكنيسة قريبة من السد ؛فيما بين الكيمان ؛بطريق مصر ؛ وهي ثلاث كنائس متجاورة إحداهما لليعاقبة ( يقصد الأقباط) ؛والأخرى للسريان ؛ وأخرى للأرمن " ، وتم إنشاء هذه الكنيسة في عهد الوليد بن رفاعة سنة 117 هجرية .

وتابع “كامل” في تصريحات له قائلا “ورد ذكر هذه الكنيسة أيضا في تاريخ البطاركة والمقريزي وأبو صالح الأرمني ، ولقد طرأ على الكنيسة عدة تعديلات في فترات مختلفة أهمها تنازل بطريرك القبط للأرمن عن الجانب البحري من الكنيسة ليقيموا فيه الشعائر الدينية بلغتهم وحسب طقوسهم “

*”أبيار” الشهير بدير “الحبيس”

وأضاف “كامل ” أن من أشهر الأديرة التي تحمل اسم مارمينا دير "مارمينا أبيار" بطنطا ؛ والشهير بدير الحبيس ؛ والسبب في هذه التسمية أن الرهبان في هذا الدير كانوا يعيشون بنظام الحبس في القلاية ؛ وكان الراهب يسمي بحبيس ابيار ، وعن نشاة وتطور الدير يذكر كتاب " دير مارمينا الأثري بابيار " أن هذا الدير قد ذكره أبو المكارم في كتابه حيث قال " ابيار من جزيرة بني نصر وتعرف قديما بنيقاوس المدينة ، بها بيعة لأبو مينا في بحري الناحية ووبها قلاية الحبساء وعليها سور داير “ ، مضيفاً أن الدير عبارة عن كنيسة كبري بأسم شفيع الدير ؛وفي غرب الكنيسة مبني صغير مبني صغير للضيافة ولإقامة المطران وكان يحيط بالسور مجموعة من الحجرات يرجح أنها كانت قلالي للحبساء ؛وكان تقام بالدير احتفالات كبري في عيد القديس ”

وأشار “كامل ” إلى أن في عهد المتنيح الأنبا يؤانس قام بتوسع الدير وبناء بيوت خلوة للشباب مكونة من اربع طوابق ، بالإضافة إلى اهتمام القديس البابا كيرلس السادس بهذا المكان "

*دير المعلق أشهر أديرة مارمينا بالصعيد

يعد دير الشهيد مارمينا بجبل أبنوب بأسيوط والشهير بالدير المعلق من أشهر الأديرة التي تحمل اسمه بالصعيد ، ولقد كتب عنه الدكتور رشدي واصف بهمان أحد الباحثين في التاريخ القبطي كتابا هاما صدر عن مطرانية أبنوب والفتح عام 1991 .

ويذكر الدكتور رشدي عن هذا الدير أنه يوجد تقليد شفوي قديم أنه كان أحد ي الأديرة التي أختبأ فيها القديس أثناسيوس الرسولي أثناء هروبه من الأريوسين خلال الفترة من ( 362- 363 م) والثابت علميا وتاريخيا وأثريا أن الكنيسة القبلية في هذا الدير كانت معبدا فرعونيا تحول فيما بعد إلي كنيسة ؛ويتكون الدير من حصن أثري ملاصق للصخور الجبلية؛ وكنيستان منحوتتان في الصخر ؛ ومبني حديث أمام البرج خاص بالزوار .

*"دير مارمينا بالإسكندرية " الأشهر بين أديرته

يعد دير مارمينا العجايبي بمريوط بالإسكندرية الدير الأشهر الذي يحمل اسمه بمصر ، والاكثر اقبالاً من جانب الزوار الاقباط من محبي القديس مارمينا ؛ وعرفت منطقة الدير في كتب التاريخ ب"منطقة بو مينا " ولقد أعتبرته اليونسكو ضمن مناطق التراث الحضاري العالمي ، وتم بناء كنيسة الدير في عهد البابا أثناسيوس الرسولي

وتستعد الكنائس المصرية لبدء صوم الميلاد المجيد والذي يبدأ يوم ٢٥ نوفمبر ويستمر اكثر من ٤٠ يوما متواصلة، تختتم بالاختفال بعيد الميلاد المجيد والذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية يوم ٢٥ ديسمبر من كل عام وفقا لتقويم الكنائس الغربية بينما تحتفل به الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني يوم٧يناير من كل عام وفقا لتقويم الكنائس الشرقية وخلالها يمتنع الاقباط عن اكل اللحوم وتقام قداسات يومية خلال فترة الصوم المسمى بالصوم الصغير.