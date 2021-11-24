السفير اليمنى يبحث مع مساعد وزير الخارجية العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث سفير اليمن لدى مصر محمد علي مارم، اليوم، مع مساعد وزير الخارجية للشئون العربية السفير ياسر عثمان، العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها.

واستعرض مارم خلال اللقاء، بحسب بيان للسفارة اليمنية تطورات الأوضاع على الساحتين السياسية والعسكرية في اليمن، ومستجدات عملية السلام في ظل استمرار تعنت الميليشيات الانقلابية الحوثية ورفضها لكافة جهود ومبادرات السلام، واستمرار تصعيدها العسكري على محافظة مأرب وما نتج عنه من تفاقم للأزمة الإنسانية ونسف جهود السلام.

كما تطرق، إلى الدور السلبي والتخريب الذي يلعبه النظام الإيراني في تأجيج الحرب وإفشال الجهود والخطوات الدولية الرامية لإحلال السلام، مشيرًا إلى ما ورد في تقرير فريق الخبراء المعني باليمن التابع لمجلس الأمن والذي وضح الدعم الخارجي للميليشيات الانقلابية الحوثية.

وناقش الجانبان، سبل تعزيز التعاون الدبلوماسي العربي وآليات تفعيله في ظل استلام بلادنا لعمادة السلك العربي في القاهرة.

من جانبه أكد مساعد وزير الخارجية المصري، موقف بلاده الدائم والثابت في دعم الشرعية الدستورية لبلادنا والحفاظ على أمن اليمن ووحدته وسلامة أراضيه.