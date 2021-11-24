إشغال الحضانات وتوعية الموظفين ضد الإدمان.. أبرز أنشطة «التضامن» في 24 ساعة

أجرت وزارة التضامن عددًا من الأنشطة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، نستعرضها في السطور التالية:

بنك ناصر: التوسع فى تسهيل حصول السيدات على قرض «مستورة» بالمحافظات

قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إن البنك برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارته يتبنى سياسات جديدة تتواكب مع طبيعة المرحلة التنموية التي تعيشها مصر الآن، من خلال برامج وأنشطة ومشروعات تتعامل بكفاءة عالية بما يضمن ارتفاع مستوى المعيشة وضمان حياة كريمة للمواطن.

الحضانات تعمل بنسبة إشغال 80% مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي عدد الحضانات المرخصة على مستوى الجمهورية بلغ 16.088 حضانة، يعمل منها 13.086 بنسبة إشغال تصل إلى 80% من الطاقة الاستيعابية للحضانات، وذلك التزامًا بتطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الوزارة منذ إعادة فتح الحضانات، حيث يبلغ عدد المستفيدين منها ما يقرب من 750 ألف طفل على مستوي محافظات الجمهورية.

مبادرة «القرار قرارك» لصندوق مكافحة الإدمان تصل أسوان

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق بالتعاون مع محافظة أسوان، ندوة لتعريف الموظفين ومديري الإدارات بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد والذى سيتم تطبيقه اعتبارا من منتصف ديسمبر المقبل، وسيتم فصل الموظف المتعاطين للمواد المخدرة.

الهلال الأحمر يدعم اللاجئين والمهاجرين

اختتمت جمعية الهلال الأحمر المصري، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر، اليوم، برنامج جلسات الدعم النفسي والاجتماعي لمجموعة من اللاجئين والمهاجرين والتي استمرت على مدار 5 أسابيع بمقر الهلال الأحمر بعين شمس، بهدف تحسين الحالة النفسية للمشاركين، حيث يتم التركيز على تزويد المشاركين بمهارات تساعدهم على التأقلم النفسي والاجتماعي بشكل صحي.