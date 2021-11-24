الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضى وتراجع مخزونات الوقود

النفط
النفط

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي لكن مخزونات البنزين ونواتج التقطير تراجعت رغم تزايد نشاط التكرير بفعل طلب قوي على الوقود.

وأظهرت بيانات من الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام زادت مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 19 نوفمبر بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 481 ألف برميل.

وهبطت مخزونات البنزين 603 آلاف برميل مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم لانخفاض قدره 461 ألف برميل، ومخزونات البنزين الأمريكية الآن عند أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2017 .
 وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار مليوني برميل مقابل توقعات بانخفاض قدره مليون برميل ومخزونات نواتج التقطير الآن عند أدنى مستوى منذ نوفمبر  2018 .
 وقالت إدارة معلومات الطاقة إن استهلاك مصافي التكرير للخام ارتفع بمقدار 243 ألف برميل بينما زادت معدلات تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية.
 وأضافت أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 787 ألف برميل، في ثاني زيادة أسبوعية على التوالي.

وصعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مواصلة مكاسبها من اليوم السابق إذ استمرت شكوك المستثمرين بشأن فاعلية تحرك تقوده الولايات المتحدة للسحب من احتياطات النفط الاستراتيجية وحولوا تركيزهم إلى الخطوة المقبلة لمنتجي النفط.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 82.44 دولار للبرميل، بعدما قفزت 3.3 بالمئة، أمس الثلاثاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 78.70 دولار للبرميل. وكانت سجلت زيادة بنسبة 2.3 بالمئة في اليوم السابق.

وذكرت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، أنها ستسحب مليوني برميل نفط من الاحتياطيات الاستراتيجية بالتنسيق مع الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا، في محاولة لخفض الأسعار بعد تجاهل منتجي النفط في مجموعة أوبك+ لدعوات متكررة تطالبهم بضخ المزيد من الخام. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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