قافلة مساعدات شاملة.. هدية الرئيس تصل لأهالى أسوان

استمرارًا للدور المجتمعى الذى يقوم به حزب مستقبل وطن، تواصل قافلة المساعدات المقدمة من الحزب إلى أهالى محافظة أسوان، لتقديم الدعم والمساندة للمتضررين من أهالى محافظة أسوان نتيجة موجة الطقس السيئ التى تعرضت لها المحافظة.

وتعمل القافلة على تقديم كافة المساعدات الحياتية من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحقائب دراسية على أهالى عدد من القرى المضارة، على أن تستمر تلك المساعدات حتى تغطى كافة المناطق المتضررة بمحافظة أسوان.

ووجه عدد من المواطنين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وحزب مستقبل وطن على دعمهم المستمر.