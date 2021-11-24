رسميًا.. استبعاد سيف القذافى و24 مرشحًا من انتخابات الرئاسة الليبية

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، الأربعاء، استبعاد سيف الإسلام القذافي و24 مرشحًا في انتخابات الرئاسة.

وأصدرت المفوضية القرار رقم (79) بشأن استبعاد مترشحين لانتخاب رئيس الدولة، وعددهم 25 مرشحًا لا تنطبق عليهم شروط الترشح للانتخابات الرئاسية بحسب ما جاء في ردود كل من النائب العام ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية، استنادًا إلى مواد القانون رقم (1) لسنة 2021م، بشأن انتخاب رئيس الدولة.

وبينت ردود الجهات المختصة المواد التي تعارضت مع بيانات المترشحين قرين كل اسم.