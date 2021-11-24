عن عادات الأميرة ديانا الغذائية.. رئيس الطهاة:«كانت تمزج مكونات غريبة»

أكدت صحيفة "اكسبرس" البريطانية، أن الأميرة ديانا اعتبرت تناول العصير في التسعينيات أحد وسائل الحفاظ على نمط حياة صحي، كما زعم طاهيها السابق دارين ماكجرادي.

وتابعت أن أميرة ويلز الراحلة خضعت لتغييرات في نمط الحياة في منتصف التسعينيات، لا سيما بعد انفصالها عن الأمير تشارلز، وفقًا لما ذكره رئيس الطهاة.

وقال ماكجرادي، إن “ديانا” كانت حريصة بشكل خاص على المكونات المستخدمة في وجباتها وتجربة اتجاهات غذائية جديدة، من بينهم العصير.

وتابع:"كانت تخلط مكونات غريبة مع بعضها البعض، لا أعتقد أن أحدًا سمع بها من قبل، وغالبًا ما تستكشف العائلة المالكة تركيبات جديدة من الفواكه والخضروات لاستخدامها في عصائرها".

ويتذكر ماكجرادي، قائلًا: "الأميرة ارتكبت خطأً فادحًا أثناء البحث عن عصير صحي ولذيذ، حيث طلبت دانا عصير بنجر كامل لإفادة بشرتها، وعلى الرغم من قول الطاهي إنه حاول إقناع الأميرة الراحلة بالخروج من هذا الأمر واقترح خلط البنجر مع عصير التفاح أو الكرفس ، إلا أنها أصرت على شرب البنجر فقط".

وتابع "بمناسبة عيد ميلاد الملكة اليزابيث الثانية الرسمي استسلمت لمطلب أميرة ويلز وتم إعداد العصير، لكن ديانا عانت من رد فعل غير مرغوب فيه تجاه العصير".

وأضاف، "أتت الأميرة إلى المطبخ بعد ساعة من شرب العصير وكان وجهها ملطخًا بالبقع حيث كان رد فعل جسدها من البنجر قوي، وقالت لي لقد سممتني".

واستطرد قائلا "قلت لها هذا تأثير البنجر، وبدأت بالفعل بشرتها في الهدوء بعد شرب كميات كبيرة من الماء، وطلبت بعد ذلك مزج البنجر مع التفاح".

وأكدت الصحيفة أن ماكجرادي يعمل في القصر الملكي منذ عام 1982، وانتقل لخدمة الاميرة ديانا وزوجها السابق الامير تشارلز بعد زواجهم، وتحديدا في عام 1993، وظل في خدمة الاميرة ديانا حتى وفاتها عام 1997.