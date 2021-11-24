الأربعاء 24 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عن عادات الأميرة ديانا الغذائية.. رئيس الطهاة:«كانت تمزج مكونات غريبة»

الاميرة ديانا
الاميرة ديانا

أكدت صحيفة "اكسبرس" البريطانية، أن الأميرة ديانا اعتبرت تناول العصير في التسعينيات أحد وسائل الحفاظ على نمط حياة صحي، كما زعم طاهيها السابق دارين ماكجرادي. 

وتابعت أن أميرة ويلز الراحلة خضعت لتغييرات في نمط الحياة في منتصف التسعينيات، لا سيما بعد انفصالها عن الأمير تشارلز، وفقًا لما ذكره رئيس الطهاة.

وقال ماكجرادي، إن “ديانا” كانت حريصة بشكل خاص على المكونات المستخدمة في وجباتها وتجربة اتجاهات غذائية جديدة، من بينهم العصير.

وتابع:"كانت تخلط مكونات غريبة مع بعضها البعض، لا أعتقد أن أحدًا سمع بها من قبل، وغالبًا ما تستكشف العائلة المالكة تركيبات جديدة من الفواكه والخضروات لاستخدامها في عصائرها".

ويتذكر ماكجرادي، قائلًا: "الأميرة ارتكبت خطأً فادحًا أثناء البحث عن عصير صحي ولذيذ، حيث طلبت دانا عصير بنجر كامل لإفادة بشرتها، وعلى الرغم من قول الطاهي إنه حاول إقناع الأميرة الراحلة بالخروج من هذا الأمر واقترح خلط البنجر مع عصير التفاح أو الكرفس ، إلا أنها أصرت على شرب البنجر فقط".

وتابع "بمناسبة عيد ميلاد الملكة اليزابيث الثانية الرسمي استسلمت لمطلب أميرة ويلز وتم إعداد العصير، لكن ديانا عانت من رد فعل غير مرغوب فيه تجاه العصير".

وأضاف، "أتت الأميرة إلى المطبخ بعد ساعة من شرب العصير وكان وجهها ملطخًا بالبقع حيث كان رد فعل جسدها من البنجر قوي، وقالت لي لقد سممتني".

واستطرد قائلا "قلت لها هذا تأثير البنجر، وبدأت بالفعل بشرتها في الهدوء بعد شرب كميات كبيرة من الماء، وطلبت بعد ذلك مزج البنجر مع التفاح".

وأكدت الصحيفة أن ماكجرادي يعمل في القصر الملكي منذ عام 1982، وانتقل لخدمة الاميرة ديانا وزوجها السابق الامير تشارلز بعد زواجهم، وتحديدا في عام 1993، وظل في خدمة الاميرة ديانا حتى وفاتها عام 1997.

ديانا الملكة اليزابيث الثانية طاهى عصير اسرار القصر تشارلز

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

حبس أستاذ جامعى بالمنوفية 6 أشهر بتهمة ضرب وسب زميله

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل «رشوة الملايين» فى صحة البحيرة

ضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين تقاضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

استبعاد سيف الإسلام القذافي و3 آخرين من الترشح لانتخابات الرئاسة الليبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. بهي الدين مرسي

المسكوت عنه فى الطب

خالد عكاشة

إثيوبيا.. التحولات الدراماتيكية على أسوار العاصمة

د.محمد شادي

الحساب جارى.. والدفع بدأ

ماجد حبته

الحكومة الألمانية الجديدة

وجيه أمين عبدالعزيز

واقعة مؤلمة .. وخطر يهدد أبناءنا!

مؤمن المحمدي

وحش الدورى

بسنت حسن

عاركة أكابر

جلال حمام

لا نعيش النكسة.. حتى نرضى بالوكسة

صور

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

جنازة نجل شقيقة محمد منير

محطة تل أبيب

المزيد

تعاون أمني واستخباراتي.. ماذا يفعل وزير الجيش الإسرائيلي في المغرب؟

منظمة التحرير الفلسطينية تبحث سبل مواجهة تصنيف 6 مؤسسات كإرهابية

فلسطين: نتابع قضية استهداف الاحتلال ومستوطنيه لمدارس «اللبن» الشرقية