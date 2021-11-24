«أنا مش سوبر مان».. أبرز تصريحات مرتضى منصور بعد عودته

تصدر اسم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك محركات البحث "جوجل" بعد مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، وجه خلاله عدة رسائل لمجلس إدارة النادي الأهلي، وباتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول، وأشرف بنشرقي لاعب الفريق، وبعض التصريحات الأخرى نرصدها في السطور التالية:-

سوبر مان

قال مرتضى: "البعض قال إنني سأعيد فرجاني ساسي للزمالك، بقولهم اتقوا ربنا، إزاي سيعود ساسي للزمالك والقيد موقوف، ده نوع من العبث، وإننا هرجع القيد بعد أسبوع ازاي هو (أنا سوبر مان).

أشرف بن شرقي

أضاف رئيس الزمالك: "هناك اشاعات حول تجديد عقد بنشرقي وهذا غير صحيح، لم أحصل على الوقت الكافي لحل هذا الأمر".

النادي الأهلي

وصرح مرتضى منصور: “لا أحد في الأهلي يقبل أن يعمل في لجنة مؤقتة وكلنا عارفين التاريخ”.

وواصل رئيس الزمالك: "أمد يدي للجميع وأمد يدي لمجلس إدارة الأهلي، التعصب الأعمى زاد في الكرة، أبدأ صفحة جديدة مع الجميع وأمد يدي للجميع من أجل عدم إثارة الفتنة والأزمات في الكرة المصرية، وأقول لبعض الإعلاميين اتقوا الله، حرام الظلم والافتراء والتشهير".

أنا مش ماشي

وقال: "أنا مستمر في منصبي حتى إقامة الانتخابات، أنا مش قاعد يوم وماشي".

وأكمل: "انتخابات نادي الزمالك ستكون على 3 أيام، وتحديدًا في 20 و21 و22 يناير القادم، ومن يريد الترشح فليترشّح، والجمعية العمومية واعية لاختيار الأصلح".

كارتيرون

وشدد مرتضى: "ليس لدى أزمة مع كارتيرون وأمير مرتضى عضو مجلس الإدارة عقد جلسة أمس مع المدرب الفرنسي أكد خلالها على رغبته في الاستمرار مع الفريق".

أضاف:"أنا كذلك أرحب باستمراره، لكن سيعود الانضباط للفريق الأول من جديد، لن أسمح بتكرار أي سقطات مرة أخرى من بعض اللاعبين، وسيكون هناك مدرب عام ومدرب مساعد، وتم الاتفاق مع كارتيرون على ذلك، وسيتم عرض عدد من الأسماء على كارتيرون لاختيار ما يريده منهم لجهازه المعاون".

ورحل مرتضى عن رئاسة الزمالك في نوفمبر من العام الماضي قبل أن يعود مرة أخرى بعد حصوله على حكم بأحقيته في العودة لرئاسة القلعة البيضاء، بعد شهور طويلة من تسلم مجلس إدارة الزمالك النادي رسميًا أمس الثلاثاء، حيث تولى حسين لبيب إدارة النادي في الشهور الماضية قبل أن تنتهي المدة الزمنية للمجلس المؤقت.