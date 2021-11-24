استمرار استبعاد كهربا.. موسيمانى يعلن قائمة الأهلى لمباراة سموحة

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة الدوري الممتاز أمام فريق سموحة، والمحدد لها الرابعة عصر غدٍ ضمن منافسات الجولة السادسة للبطولة.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمباراة سموحة.

وكان الفريق قد خاض مرانه الرئيسي مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة سموحة. وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين، تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الغد.

