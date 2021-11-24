داليا مصطفى: سعدت بتجربة «مش مبسوطة» ضمن حكايات «زي القمر»

قالت الفنانة داليا مصطفى، إنها تهتم دائمًا باختيار الأعمال الفنية التي تناقش قصص هادفة وخاصة التي تتناول قضايا المرأة المختلفة، لذلك وافقت على حكاية “مش مبسوطة” ضمن حكايات مسلسل “زي القمر” دون تردد.

وأضافت “داليا” في تصريح لـ “الدستور”، أنها سعدت بتجربتها في حكاية “مش مبسوطة” وبردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها، مشيرة إلى أنها حكاية تهم المراة المصرية وواقعية وكل أحداثها حدثت الفعل مع معظم السيدات وهو سبب رئيسي جعلها تمس قلوب المشاهدين.

وعن رأيها بمسلسلات الاوت أوف سيزون أكدت داليا مصطفى أن دراما الأوت أوف سيزون تحقق نسب مشاهدة أكبر ونجاح أعلى وذلك بسبب الابتعاد عن زحام الدراما الرمضانية، وأشارت إلى أن أن المشاركة في مسلسلات رمضان لم تكون مقياس للنجاح، فالعمل الجيد يفرض نفسه في أي وقت سواء في رمضان أو خارجه.

وأضافت أنها عرض عليها أعمال فنية في رمضان الماضي ولكن لم يجذبها الدور أبدًا لذلك رفضته، مؤكدة أنها لم يفرق معها الموسم الذي يعرض عليها فيه ولكن الأهم بالنسبة لها هو الدور وأهمية العمل فقط.

وتدور أحداث حكاية “مش مبسوطة” حول سيدتين تعاني كل منهما من فكرة عدم السعادة في حياتهما الشخصية، رغم أن كل واحدة منهما من طبقة اجتماعية مختلفة.

ونالت داليا مصطفى إشادات وإعجاب المغردين على موقع التواصل الاجتماعي، واعتبروها فنانة موهوبة ورائعة تجيد تقديم كل أدوارها بشكل لافت ومميز.

وتعرض حدوتة (مش مبسوطة) حاليًا في 5 حلقات، ضمن أحداث مسلسل (زي القمر)، ويشارك في بطولتها بشرى، وأحمد سعيد عبدالغني وعدد من الشباب، تأليف عمرو الدالي، وإخراج شيرين عادل.

وظهرت داليا خلال البوستر وهي ترتدي الحجاب وبجوارها الفنانة بشرى التي ظهرت حزينة وهو ما يظهر الشكل العام لشخصيتها في المسلسل.

وتجسد داليا خلال الأحداث دور امرأة فقيرة تعمل في عيادة وزوجها يعمل نقاش ويقوم بدوره الفنان هشام إسماعيل، وتعيش حياة غير سعيدة طوال أحداث المسلسل، وتتمنى أن يحنو عليها زوجها ويشعر بها.

وتذيع شبكة سي بي سي كل سبت حدوتة جديدة من 5 حلقات ليشهد الموسم الجديد من المسلسل تنوعًا كبيرًا.

والمسلسل يعبر في جميع حكاياته عن قضايا نسائية يناقشها بشكل اجتماعي ويمثّل نماذج مختلفة للمرأة المصرية في مختلف حالاتها.