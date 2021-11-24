الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير البترول يعقد جلسة مباحثات مع مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية 

تعاون بين مصر وفلسطين
تعاون بين مصر وفلسطين فى مجال البترول والغاز

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات ثنائية مع الدكتور محمد مصطفى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، لبحث دعم وتعزيز التعاون المشترك فى مجالات البترول والغاز الطبيعى، وذلك على هامش المشاركة فى الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط والذي تستضيف فعالياته القاهرة غداً الخميس ٢٠٢١/١١/٢٥ . 

وأوضح الملا أن المباحثات تناولت طرح أفكار ورؤى لدعم التعاون المشترك فى قطاع الطاقة والثروات والمصادر الطبيعية، خاصة صناعة الغاز الطبيعي .
وأكد الملا أن مصر لا تتوانى فى  تقديم كافة أوجه الدعم للمساهمة فى تنمية الاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى اهمية منتدى غاز شرق المتوسط فى تسهيل استغلال الدول الأعضاء من مواردها من الغاز الطبيعي .
ومن جانبه صرح د. محمد مصطفى أنه تم استعراض موقف إجراءات تنفيذ المشروعات التي تم مناقشتها خلال الفترة الماضية من أجل تحقيق الاستفادة المثلى للاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى أهمية الخبرات المصرية التي سيكون لها دورا مهم لتفعيل أوجه التعاون التى سيتم الاتفاق عليها .

البترول الغاز فلسطين مصر طارق الملا الملا

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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