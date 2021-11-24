تناقش مرض التوحد.. تفاصيل حكاية «إنسان مميز» لـ مايان السيد

يواصل صناع حكاية “إنسان مميز” تصوير المشاهد على قدم وساق، وتخوض بطولتها الفنانة مايان السيد ونخبة من النجوم الشباب، وذلك ضمن حكايات مسلسل “إلا أنا”.

وقال مصدر مطلع لـ“الدستور”، إن صناع الحكاية بقيادة المخرجة ياسمين أحمد كامل بدأوا تصوير العمل خلال الفترة القليلة الماضية، ومن المفترض عرضها فور انتهاء حكاية “طعم الدنيا” التي ستعرض أولى حلقاتها يوم السبت المقبل بطولة إيمان العاصي، مشيرًا إلى أن المخرجة ياسمين أحمد كامل تكثف ساعات التصوير لتلاشي ضيق الوقت خاصة أن عرضها خلال أسبوعين.

وتناقش حكاية “إنسان مميز” مرض التوحد حيث تظهر بطلة الحكاية مايان السيد بدور فتاة جامعية تعاني من التوحد، ولديها حلم تريد تحقيقه وهو التمثيل، ويجسد الفنان تيام مصطفى قمر دور شقيقها ضمن الأحداث، وتقابل يوسف عثمان بالصدفة والذي يعمل مخرج مسرحي ويساعدها في تحقيق حلمها، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي مشوق.

ويعرض مسلسل «إلا أنا» حصريًا على قنوات «دي إم سي»، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة 8 مساءً.

وعُرضت مؤخرًا حكاية «على الهامش»، ودارت أحداثها حول «ياسمين»، التي تنفصل عن زوجها وتدخل معه فى مشاكل حول حضانة الأولاد، وهي من بطولة نيرمين الفقي، صبري فواز، جيهان خليل، هايدي رفعت، سيناريو وحوار أماني التونسي، إخراج أحمد شفيق.

مسلسل «إلا أنا» دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداثًا حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.