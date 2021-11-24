8 أساقفة يُحيون تذكار الأربعين للراحل الأنبا كاراس بنقاده

أقيم اليوم الأربعاء، قداس تذكار الأربعين لمثلث الرحمات الأنبا كاراس، الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، أمس وذلك بدير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس بنقاده.

شارك في الصلوات من أحبار الكنيسة، إلى جانب نيافة الأنبا بيمن أسقف نقاده وقوص، ورئيس الدير، أصحاب النيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، والأنبا ويصا مطران البلينا، والأنبا بساده مطران إخميم وساقلته، والأنبا باخوم اسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا مرقوريوس أسقف جرجا، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية والنائب البابوي لإيبارشية المحلة الكبرى، والأنبا يوساب الاسقف العام للأقصر، والأنبا يوسف أسقف بوليفيا، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، والأنبا متاؤوس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، والانبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص، والأنبا رويس الأسقف العام لآسيا.

كما شارك في قداس الذكرى من الآباء الرهبان، ممثلو مجامع أديرة المحرق بأسيوط والقديسين الأنبا بيشوي بوادي النطرون والأنبا صموئيل بجبل القلمون والأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر والأنبا متاؤوس الفاخوري بإسنا، والشهيد مارجرجس بالرزيقات، ومن الآباء الكهنة، ممثلو إيبارشيات المحلة الكبري، سمالوط، نجع حمادي، سوهاج والمنشاة والمراغة، إخميم وساقلته، دشنا، قنا، الأقصر، إسنا وأرمنت، أسوان، الفيوم.

ورحل نيافة الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى في الرب يوم 13 أكتوبر الماضي، عن عمر ناهز 63 سنة بعد حياة رهبانية امتدت 38 سنة منها ثماني سنوات أسقفًا عامًا.

وتستعد الكنائس المصرية لبدء صوم الميلاد المجيد والذي يبدأ يوم،25 نوفمبر ويستمر اكثر من 40 يومًا متواصلة، تختتم بالاختفال بعيد الميلاد المجيد والذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكة يوم 25 ديسمبر من كل عام وفقا لتقويم الكنائس الغربية بينما تحتفل به الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني يوم 7 يناير من كل عام وفقا لتقويم الكنائس الشرقية وخلالها يمتنع الاقباط عن اكل اللحوم وتقام قداسات يومية خلال فترة الصوم المسمى بالصوم الصغير



