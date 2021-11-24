الرئيس السيسى يوجه بتطوير منطقة الرويسات بشرم الشيخ بما يخدم السكان

استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، عملية التطوير الشامل الجارية بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ.

ووجه الرئيس السيسي، بأن يتم تطوير المنطقة بشكل متكامل لصالح السكان، بحيث يشمل مختلف الخدمات، خاصةً رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية، فضلاً عن تزويدها بكافة الخدمات.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبدالعزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.