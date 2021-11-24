الأربعاء 24 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يوجه بتطوير منطقة الرويسات بشرم الشيخ بما يخدم السكان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، عملية التطوير الشامل الجارية بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ.

ووجه الرئيس السيسي، بأن يتم تطوير المنطقة بشكل متكامل لصالح السكان، بحيث يشمل مختلف الخدمات، خاصةً رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية، فضلاً عن تزويدها بكافة الخدمات.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبدالعزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

حبس أستاذ جامعى بالمنوفية 6 أشهر بتهمة ضرب وسب زميله

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل «رشوة الملايين» فى صحة البحيرة

ضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين تقاضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

استبعاد سيف الإسلام القذافي و3 آخرين من الترشح لانتخابات الرئاسة الليبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. بهي الدين مرسي

المسكوت عنه فى الطب

خالد عكاشة

إثيوبيا.. التحولات الدراماتيكية على أسوار العاصمة

د.محمد شادي

الحساب جارى.. والدفع بدأ

ماجد حبته

الحكومة الألمانية الجديدة

وجيه أمين عبدالعزيز

واقعة مؤلمة .. وخطر يهدد أبناءنا!

مؤمن المحمدي

وحش الدورى

بسنت حسن

عاركة أكابر

جلال حمام

لا نعيش النكسة.. حتى نرضى بالوكسة

صور

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

جنازة نجل شقيقة محمد منير

محطة تل أبيب

المزيد

تعاون أمني واستخباراتي.. ماذا يفعل وزير الجيش الإسرائيلي في المغرب؟

منظمة التحرير الفلسطينية تبحث سبل مواجهة تصنيف 6 مؤسسات كإرهابية

فلسطين: نتابع قضية استهداف الاحتلال ومستوطنيه لمدارس «اللبن» الشرقية