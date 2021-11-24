مؤتمر مرتضى منصور.. أبرز التصريحات وموعد انتخابات الزمالك

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، العائد حديثًا لمنصبه، موعد انتخابات نادي الزمالك المقبلة، مؤكدا أنه في 20 و21 و22 يناير المقبل.



وخلال مؤتمر صحفي، عقده صباح اليوم الأربعاء 24 نوفمبر، قال إنه مستمر في رئاسة القلعة البيضاء، حتى موعد انتهاء الانتخابات الجديدة.

ونفى صحة الأنباء التي تتحدث عن عودته لمدة يوم واحد ثم يرحل.



وبشأن إجراء الانتخابات، قال: "الانتخابات ليست دعوة فقط، لا بد من متابعة أوراق المرشحين وتعيين اللجان التي سوف يتم تعيينها والإشراف على العملية الانتخابية"، مشيرًا إلى أنه لابد إجراء انتخابات النادي بلائحته الخاصة وأن إقامتها باللائحة الاسترشادية يبطل الانتخابات.



وجاءت أبرز تصريحات مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي اليوم:

- أقول لمروجي الشائعات اتقوا الله في نادي الزمالك.

- جمهور الزمالك صاحب معجزات.. وسأكرم حسين لبيب.

-جروس ومدرب الأحمال خسرا قضيتهما في فيفا قبل أن يلجأ للمحكمة الرياضية وحكمت لهما براتب شهرين ومكافأة الكونفيدرالية.

- أقول لـ بن شرقي: أنت لاعب محترف.. قول الحقيقة وهكرمك.

- أنا في ظهر بلدي.. سند مش شوكة.

-الزمالك كسب قضيته كما أن النادي هو من تقدم بشكوى ضد (المغربي) خالد بوطيب في الفيفا

- موعدتش بعودة فرجاني ساسي وتجديد عقد أشرف بن شرقي.

- انتخابات الزمالك 20-21-22 يناير المقبل.

- ستاد الزمالك سوف يظهر للنور خلال سنتين.

- رفضت بيع مصطفى محمد بـ9 ملايين دولار.. وسعره حاليًا 20 مليونا.

- اللجان المعينة مسئولة عن غرامات بوطيب والنقاز.

- كارتيرون مستمر مع الفريق.. وإضافة مدربين مصريين للجهاز الفني.

- نمد أيدينا للأهلي ونسعي لفتح صفحة جديدة لإنهاء الفتنة.





