التضامن: ختام المرحلة الأولى من «بالوعى مصر بتتغير» فى 4 محافظات

اختتمت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، من المرحلة الأولى لحملة «بالوعي مصر بتتغير» التي شملت 4 محافظات هى بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج، بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» بهدف تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية، تؤدي إلى تحسين جودة الحياة لكافة أفراد الأسرة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة للدولة.

وأكدت «التضامن»، أن الحملة تعمل على أربعة موضوعات معظمها يركز على تمكين المرأة صحيًا واقتصاديًا تحت موضوعات مناهضة الزواج المبكر و2 كفاية والطفولة المبكرة والتربية الايجابية، بالإضافة إلى موضوعات فرصة للتمكين الاقتصادي، حيث تستهدف خلال 6 أشهر تدريب السيدات وتمكينهن من خلال دراسة المشروع او توفيره، كما تعمل الحملة على الأسباب الرئيسية للعزوف عن التقدم للحصول على بعض الخدمات من الأسر، مثل استخدام وسيلة تنظيم الأسرة أو الحصول على فرصة عمل، أو إلحاق الأطفال بالحضانات، حيث تستهدف المبادرة 100 قرية فى حياة كريمة داخل 4 محافظات كمرحلة أولى هى بني سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج.



وأشارت، إلى أن الحملة بدأت بشكل تجريبي لبحث عادات المواطن ومعتقداته فى هذه القري، ثم وضعت الوزارة خطة تنفيذ البرنامج.

بناء الإنسان والاستثمار

من جانبها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن حملة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" تستهدف كافة القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتة إلى أن الحملة ستركز على نشر الوعي بالموضوعات المستهدفة، بالإضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن توفير الخدمات والمستندات اللازمة للحصول على الخدمة، لافتة أن الوزارة معنية بشكل أساسي ببناء الإنسان والاستثمار في الأجيال القادمة.

وعن دور الجمعيات الأهلية والرائدات المجتمعيات والمتطوعين، أكدت أن لهم تأثير إيجابي كبير على المجتمعات المحلية،كما أنهم يلعبون دورًا كبيرًا فى تحقيق التغيير المطلوب من أجل الوصول إلى التنمية العادلة والمستدامة للدولة المصرية.