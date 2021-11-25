فاتتنى صلاة الجنازة على عمتى ماذا أفعل؟.. الأزهر يرد

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من سائل يقول: توفيت عمتي وفاتتني صلاة الجنازة عليها وأريد أن أصليها فماذا أفعل؟



من جانبها، أجابت اللجنة قائلة: أيها الأخ السائل الكريم اعلم أنه تصح صلاة الجنازة في المقبرة لمن فاتته، وذلك لما رواه ابن ماجة في سننه عن أبي سعيد قال: كانت سوداء تقمّ المسجد، فتوفيت ليلًا، فلما أصبح رسول الله صلي الله عليه وسلم أُخبر موتها، فقال: "ألا آذنتموني بها ؟" فخرج بأصحابه فوقف على قبرها، فكبّر عليها، والناس من خلفه ودعا لها، ثم انصرف".

يشار إلى أن مجمع البحوث الإسلامية أطلق حملة توعوية شاملة بعنوان: "الدين المعاملة".

وتهدف الحملة إلى بيان تعاليم الدين الإسلامي في كيفية تعامل المسلم مع من حوله في مختلف المواقف الحياتية.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء

حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.