الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس ديوان المظالم السعودي

رئيس مجلس الدولة
رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس ديوان المظالم السعودي

استقبل المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف رئيس ديوان المظالم السعودي، رئيس مجلس القضاء الإداري والوفد المرافق له، بحضور لفيف من قضاة وقاضيات مجلس الدولة.

تأتي الزيارة في إطار التفاهم المشترك بين مجلس الدولة وديوان المظالم بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات القضاء الإداري.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس ديوان المظالم عن سعادته بزيارة مجلس الدولة وأثنى على التعاون المشترك بين المجلسين، ووصفه بأنه امتداد للعلاقات الأخوية بين السعودية ومصر في شتى المجالات .

كما أثنى على الطفرة المتميزة في الإنجاز ورفع كفاءة أعضاء المجلس بالتدريب والتأهيل المناسب للقاضي الإداري.

تضمن اللقاء عرضًا مرئيًا تناول نبذة تاريخية عن إنشاء مجلس الدولة، الذي أكمل عامه الخامس والسبعين، كما شملت الزيارة عرضا تفصيليا عن محكمة القضاء الإداري ، كما تم عرض مبسط عن التفتيش القضائي بمجلس الدولة ودوره المتميز في ضبط الأداء بالمجلس ورفع كفاءة الأعضاء والتزامهم بالتقاليد القضائية.

حضر اللقاء من الجانب السعودي السفير أسامة بن أحمد بن نقلي، سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية مصر العربية، المندوب الدائم للملكة لدى جامعة الدول العربية، ووفد قضائي رفيع المستوى من ديوان المظالم.

حضر من الجانب المصري المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، وعدد من قضاة وقاضيات مجلس الدولة.

القضاء الادارى مجلس الدولة جامعة الدول العربية المملكة العربية السعودية جمهورية مصر العربية الحرمين الشريفين المحكمة الدستورية العليا

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