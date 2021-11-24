الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين بتهمة سرقة أجهزة مدرسية بأطفيح

حبس عاطلين
حبس عاطلين

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، الأربعاء، بحبس عاطلين، 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعد توجيه لهم تهمة سرقة أجهزة كمبيوتر من داخل مدرسة بدائرة مركز شرطة أطفيح، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمين.

وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، بلاغًا من أحد الأشخاص مدير مدرسة كائنة بدائرة المركز يؤكد اكتشافه سرقة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمدرسة التي يعمل بها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وتبين صحة البلاغ وبفحص كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط المدرسة تم تحديد هوية الجناة وتبين أنهما عاطلان وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهدافهما بمأمورية أمنية أعدت لهما وأمكن ضبطهما واقتيادهما إلى ديوان المركز.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

  • عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.          

 • الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

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