الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإيسيسكو تشارك في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا والعالم الإسلامي

منظمة العالم الإسلامي
منظمة العالم الإسلامي

شاركت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي"، الذي يعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مدينة جدة تحت شعار "الحوار وآفاق التعاون".
وذكر البيان الإيسيسكو أن الدكتور قيس الهمامي، مدير مركز الإيسيسكو للاستشراف الاستراتيجي، أكد ،في كلمته خلال الاجتماع، أنه من أجل بناء مستقبل مستدام، أصبح من الضروري استكشاف خصائص المستقبل من خلال تطوير السيناريوهات المتوقعة، وتجنب أخطاء الماضي، ورسم الاتجاهات المستقبلية التي ستشكل مستقبل دول العالم الإسلامي.
وأشار إلى أن منظمة الإيسيسكو تقدم خبراتها ومواردها لدعم دولها الأعضاء، وقامت بجهود كبيرة في هذا الاتجاه منذ بداية جائحة كوفيد 19 للتخفيف من تداعياتها، ومساعدة الدول الأعضاء للتغلب على الأزمة، وتعزيز جهودها في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمعات مزدهرة.
وأضاف أن الإيسيسكو، في إطار رؤيتها الجديدة، تبنت نهجا استباقيا ووقائيا، من مرحلة الاستشراف إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي، لتعزيز ثقافة الاستشراف ودعم جهود دول العالم الإسلامي في تطوير منظوماتها المختلفة، مشيرا إلى أن استشراف المستقبل يتجاوز وجود نماذج تنموية تقليدية، إلى مراعاة الإشارات الضعيفة والاتجاهات الناشئة والمسارات المحتملة للتطور
وأشار الدكتور الهمامي إلى أن السياسات التطلعية والمرنة تهدف إلى تشكيل نماذج تنموية جديدة، من أجل تحقيق تنمية أفضل وأكثر في العالم الإسلامي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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