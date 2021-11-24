إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم «الحفرة» قبل مهرجان القاهرة السينمائى

أطلق النجم والمخرج عمرو عابد الإعلان الرسمي لفيلمه القصير الحفرة، والذي ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الفترة ما بين 26 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر المقبل، ويعرض فيلم الحفرة يوم الأحد 28 نوفمبر الساعة 6:00 مساء بالمسرح الصغير بدار الأوبرا والإعادة الاثنين 29 نوفمبر الساعة 11:30 صباحاً بالمسرح الصغير والثلاثاء 30 نوفمبر الساعة 03:30 مساءً بقاعة إيوارت الجامعة الأمريكية في التحرير.

وصرّح عمرو عابد عن تجربة صناعة فيلمه الأول "صناعة فيلم ليست بالسهولة التي تخيلتها قبل خوض هذه التجربة، كممثل أكون مسؤولًا عن دوري فقط، ولكن كمخرج المجهود أكبر بكثير جسديًا وذهنيًا" وتابع عابد "فعليًا لقد تعاطفت مع كل المخرجين الذين عملت معهم بعد تجربتي لهذا الفيلم، ولكن في الوقت نفسه بقدر صعوبة الإخراج بقدر متعته".

ويعتبر الفيلم هو أولى التجارب الإخراجية للنجم عمرو عابد، ويقوم ببطولته الممثلان صدقي صخر وأحمد بنهاوي وهو من إنتاج النجم كريم قاسم، وتدور أحداث الفيلم في منطقة نائية على أطراف القاهرة، تحدث مواجهة بين رجلين تتبدل بها الشخصيات وتدفعهما للحافة كاشفة الجانب المظلم في علاقتهما.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير ماجد نادر، مونتاج سارة عبد الله، تصميم شريط الصوت سارة قدوري، موسيقى تصويرية شريف ثروت، تلوين ومؤثرات بصرية أحمد أبو الفضل، ميكساج محمد صلاح، مساعد مسجل الصوت شادي فريد، ستايلست: آية متولي، مهندس الصوت أسامة جبيل، إنتاج كريم قاسم، كتابة وإخراج عمرو عابد.

وقد تعاون النجمان عمرو عابد وكريم قاسم للمرة الأولى عام 2006 من خلال بطولة فيلم أوقات فراغ، وشهد مشوارهما التمثيلي العديد من البطولات المشتركة مثل أفلام الماجيك وإي.يو.سي، ليل/ خارجي، ليخوضا تجربتهما الجديدة كصانعي أفلام من خلال فيلم الحفرة،.

عمرو عابد هو ممثل مصري وصانع أفلام، أثبت نفسه كممثل بالعديد من الأعمال الشبابية والتي لاقت نجاحًا كبيرًا وقتها مثل أوقات فراغ (2006)، الماجيك (2007)، عائلة ميكي (2010)، إي.يو.سي (2011)، شاركت بعض أفلامه في العديد من المهرجانات السينمائية مثل فرش وغطا (مهرجان لندن السينمائي، مهرجان ميونخ السينمائي 2013)، ليل خارجي (مهرجان تورنتو السينمائي الدولي 2018) ولما بنتولد (مهرجان الجونة السينمائي الدولي، أيام قرطاج السينمائية 2019).

في السنوات القليلة الأخيرة، صبّ عمرو تركيزه على صناعة الأفلام، وشارك في العديد من ورش العمل الخاصة بالإخراج وكتابة السيناريو، ويعمل حاليًا على أول أفلامه الروائية الطويلة بعنوان اللي فات مات، بجانب استكمال مسيرته في عالم التمثيل.

كريم قاسم هو ممثل ومنتج مصري، شارك مبكرًا في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية مثل أفلام أوقات فراغ 2006، وبالألوان الطبيعية 2009، ولاد رزق 2015، وليل خارجي 2019 وشارك في إنتاج الأخير ليسافر مهرجانات سينمائية عديدة من بينها مهرجاني تورنتو والقاهرة السينمائي الدولي ويحصل على العديد من الجوائز، كما شارك كممثل في بعض الأعمال عالميًا مثل فيلم سواح 2019 (لوكسمبرج – مصر) والذي حصد أكثر من 12 جائزة كما شارك في أكثر من 35 مهرجان سينمائي، الفيلم الأميركيThe First Line (2014) ، المسلسل البريطاني The State (2017)، ويعتبر فيلم الحفرة هو ثاني أعماله الإنتاجية، وسيحظى بعرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

مواعيد عرض فيلم الحفرة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يوم الأحد، 28 نوفمبر، الساعة 6:00 مساء بالمسرح الصغير بدار الأوبرا

الإعادة الاثنين، 29 نوفمبر، الساعة 11:30 صباحاً بالمسرح الصغير بدار الأوبرا

الثلاثاء 30 نوفمبر، الساعة 03:30 مساءً، بقاعة إيوارت الجامعة الأمريكية في التحرير.