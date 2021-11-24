«صقر» يستعرض المشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها على أرض السويس

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمكتبه اليوم، النائب جمال عبيد والنائب سيد الكرماوي عضوا مجلس النواب، والنائب أحمد خشانة والنائب حافظ شوشة والنائب سيد عبده أعضاء مجلس الشيوخ، بحضور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتيرالعام.

وجاء ذلك لمناقشة بعض الموضوعات وتقديم المقترحات واستعراض المشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها على أرض السويس، والتي تمس حياة المواطنين.

وفي بداية اللقاء، أشاد النواب بما وصلت إليه السويس من تنمية وتطويرشامل في مجالات الصحة والتعليم والطرق والمياه والصرف الصحي ورضى الشارع السويسي للمجهودات التي تقوم بها المحافظة لتحسين معيشة المواطن السويسي.

وأشار المحافظ إلى زيارة الدكتورمصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمحافظة السويس، والتى أسفرت عن قرار تطوير ورفع كفاءة المدن القديمة بالمحافظة وتحويلها إلى مدن حضارية حدديثة لتوفير حياة كريمة لاهالي السويس.

كما أشار المحافظ إلى أنه تم البدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة 24 أكتوبر والتي يتم بها إنشاء المجمع الطبي الشامل، حيث يشمل التطوير، إنارة عامة ورصف طرق ومساحات خضراء ورفع كفاءة ودهان العمارات السكنية وسوق حضاري لخدمة سكان المنطقة.

من ناحية أخرى، أكد صقر أن أعمال التطوير وإنشاء كورنيش وممشى ترعة السويس وتوسعة الشارع على جانبي الترعة لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ علي الشكل الحضاري وحماية المجري المائي من التلوث، ويعد نقلة حضارية وجمالية لمنطقة الهاويس والباسل.

وفي اللقاء، وافق المحافظ على اقتراح النواب بتنظيم مسابقة ثقافية لطلبة المدارس على مستوي مراحل التعليم الاساسي والثانوي بجوائز قيمة ومنح دراسية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وسيتم تصعيد الفائزين للمشاركة في المسابقات على مستوى الجمهورية.

وأشار صقر إلى أهمية رفع الوعي المعرفي والثقافي لطلبة المدارس في المراحل التعليمية المختلفة، مؤكدا تقديم كل الدعم لرفع درجة الوعي والانتماء لشباب المستقبل.

وفي نهاية اللقاء، أكد المحافظ ضرورة التعاون المتبادل مع نواب مجلسي النواب والشيوخ وعقد الاجتماع الشهري لمناقشة أهم الموضوعات التي تمس صالح المواطن والشارع السويسي.