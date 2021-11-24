القوات الجوية تنظم فعاليات «المنتدى الدولى الأول للقوات الجوية» الأحد

تنظم القوات الجوية «المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية»، يوم الأحد المقبل، بدار القوات الجوية، في إطار حرص القوات المسلحة على تنظيم كبرى الفعاليات العسكرية على أرض مصر.

يحضر المنتدى وفود رفيعة المستوى من الدول الشقيقة والصديقة وعدد من الخبراء العسكريين، ورواد تكنولوجيا القوة الجوية، بالإضافة إلى المختصين من قطاع الملاحة العامة ووفود شركات الصناعات العسكرية.

ويعد هذا المنتدى فرصة للتأكيد على الدور المحوري الذي تقوم به القوات الجوية، لما تمتلكه من نخبة لأفضل الطيارين المقاتلين على مستوى العالم، والذين يقومون بتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بمنظومة تسليح متطورة تشمل مختلف الطرازات القتالية الحديثة التي تم تزويد القوات الجوية بها مؤخرًا.

مناقشة الاستراتيجيات الضرورية

كما يمثل منصة رئيسية للقوات الجوية المصرية لمناقشة الاستراتيجيات الضرورية؛ لاستمرار تمكين مصر كمحور بارز في مجال الدفاع العسكرى بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.