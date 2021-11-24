مصر تقدم مساعدات طبية إلى بوركينا فاسو لدعمها فى مواجهة كورونا

قام إبراهيم عبدالعظيم الخولي، سفير مصر في واجادوجو، بتسليم شحنة من المساعدات الطبية المُقدمة إلى بوركينا فاسو الصديقة عن طريق الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لمواجهة تبعات جائحة (كورونا).

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان الأربعاء، أن البروفيسور شارلماني ودراجو، وزير الصحة البوركيني، تسلم شحنة المساعدات بحضور السفيرة سابين باكيونو، مديرة قطاع التعاون الثنائي بوزارة الخارجية البوركينية، فضلًا عن قيادات الوزارتين.

وصرح السفير المصري، خلال مراسم تسليم المساعدات- بأن مصر حريصة على مواصلة دعم القطاع الطبي في بوركينا فاسو في ضوء تداعيات جائحة (كورونا).

وقال إن التعاون الطبي بين البلدين يشمل العديد من المجالات ومن بينها تقديم الدورات التدريبية المُتخصصة للأطباء والممرضين والممرضات البوركينيين.

بدوره، قدّم وزير الصحة البوركيني الشكر للجانب المصري، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على هذه المساعدات التي تأتي في وقت تستعد فيه بلاده لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة موجة جديدة من الجائحة.

أوضح أنها ليست المرة الأولى التي تقدم فيها مصر مساعدات طبية لبلاده، بل تعددت تلك المساعدات في الفترة الاخيرة، مُشيدًا كذلك بالدورات التي تقدمها مصر لتأهيل الكوادر الطبية البوركينية ولرفع كفاءتهم، كما أعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون الفني في المجال الطبي بين البلدين.

أشار إلى أن فيروس كورونا ظهر أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.