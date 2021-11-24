سويسرا.. أول دولة تعطى كوفاكس الأولوية فى الحصول على اللقاحات

أصبحت سويسرا الدولة الأولى والوحيدة إلى الآن التي تتبادل الأماكن في قائمة انتظار إمدادات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مع مبادرة توزيع اللقاحات العالمية (كوفاكس)، ما يسرع من وتيرة تسليم عدد صغير من جرعات لقاح موديرنا إلى الدول ذات الدخل المنخفض، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وستحصل بذلك مبادرة كوفاكس على مليون جرعة من لقاح موديرنا كانت متوجهة في الأصل إلى سويسرا قبل نهاية العام الجاري، وفقا لبيان صادر عن التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي" اليوم الأربعاء، وستأخذ سويسرا بعد ذلك مكان كوفاكس لتحصل على الجرعات في وقت لاحق في عام .2022

وتتباطأ الدول الغنية التي لديها إمدادات وفيرة من اللقاحات في الاستجابة لدعوات منظمة الصحة العالمية وغيرها للتخلي عن أماكنها في الترتيب وتسريع وتيرة التبرعات.

وقال الشركاء في برنامج كوفاكس، إنهم يأملون في أن تحذو الدول الأخرى التي لديها جرعات كافية حذو سويسرا، التي تم تطعيم حوالي ثلثي سكانها بشكل كامل.