الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل برنامج حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر

الاستعداد للاحتفال
الاستعداد للاحتفال

أعلنت وزارة السياحيةً والآثار برنامج احتفالية افتتاح طريق الكباش بعد الانتهاء من تطويره، المقرر إقامتها مساء غد الخميس، بمدينة الأقصر.

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ويتضمن برنامج الاحتفال الترويجي لمدينة الأقصر وافتتاح طريق المواكب الملكية، إقامة معرض للصور النادرة للقرن ١٩ على طول طريق الكباش والذي يرصد تاريخ معابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الذي يربط بين المعابد والذي يبلغ طوله 2750 مترًا، وكان ملوك مصر القديمة يستخدمونه في الاحتفالات والطقوس الدينية، وهو الطريق الذي يربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك، بالإضافة لعرض عدد من الاكتشافات الأثرية وصور ومناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة.

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وتتضمن الاحتفالية أيضا إلقاء الضوء على مقومات الأقصر السياحية والأثرية، كذلك عمليات التطوير التي تشهدها الأقصر من خلال رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير وتجميل الكورنيش، والشوارع والميادين بها ومشروعات الترميم بها.

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ومن المقرر أن يتم تقديم عرض للبالون الطائر أعلى طريق الكباش على أن يتم تصويره أثناء إقلاع وهبوط البالون في منطقة البر الغربي، كذلك سيتم تقديم عرض للحناطير وعدد من المراكب النيلية تحمل بعض اللافتات بعدة لغات.

الاستعداد للاحتفال

الاستعداد للاحتفال
الاستعداد للاحتفال
الاستعداد للاحتفال
الاستعداد للاحتفال
الاستعداد للاحتفال
الاستعداد للاحتفال
الاستعداد للاحتفال
الاستعداد للاحتفال
الاستعداد للاحتفال
الاستعداد للاحتفال
الاستعداد للاحتفال
الاستعداد للاحتفال
الاستعداد للاحتفال
الاستعداد للاحتفال
الاستعداد للاحتفال
الاستعداد للاحتفال
الاستعداد للاحتفال
الاستعداد للاحتفال
الاستعداد للاحتفال
الاستعداد للاحتفال
الاستعداد للاحتفال
الاستعداد للاحتفال
وزارة السياحية والاثار برنامج حفل طريق الكباش الاحتفال الترويجي لمدينة الاقصر الكرنك والأقصر ملوك مصر القديمة الاكتشافات الأثرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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