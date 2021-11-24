الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المستشار الألماني المحتمل يعلن تخصيص مليار يورو لمكافأة أطقم الرعاية

أولاف شولتس
أولاف شولتس

أعلن مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لمنصب المستشار، أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، أن ائتلاف "إشارة المرور" سيخصص مليار يورو لمكافأة أطقم الرعاية عن الأعباء الخاصة التي تتحملها هذه الأطقم في ظل أزمة كورونا.

وقال شولتس اليوم الأربعاء إن أحزاب الائتلاف وهي الحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، اتفقت على هذه المكافأة الجديدة لأطقم الرعاية في معاهدة الائتلاف.

ومن المحتمل أن يتولى ائتلاف "إشارة المرور" حكم ألمانيا في السنوات الأربع المقبلة خلفا لحقبة المستشارة أنجيلا ميركل.

ومن جانبه، حث الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بشدة المواطنين مجددا على تلقي التطعيم ضد كورونا في ظل التزايد الحاد في أعداد الإصابات.

وقال شتاينماير في المؤتمر الرقمي الألماني لكبار السن إن الوسائل متوفرة في أيدينا للحماية من الإصابة بالمرض أو من مسار مميت منه، وأضاف: "لكن قليلين يستخدمون هذه الوسائل".

وفيما يتعلق على ما يبدو بالنقاش حول تطبيق التطعيم الإجباري، قال شتاينماير: "إذا لم تفد كل العروض والطلبات والمناشدات، فلا ينبغي لأحد أن يتهم الساسة إذا اتخذوا إجراءات أكثر صرامة. لا يمكن إبقاء الأمر على هذا النحو"

كما أعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان عن شكواه من سلوك رافضي التطعيم، في ظل الارتفاع الحاد في أعداد الإصابات بكورونا في ألمانيا.

وقال شبان في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء: "لا يزال هناك أشخاص يعتقدون أن الفيروس لن يصيبهم. هؤلاء الأشخاص أود أن أجرّهم إلى إحدى وحدات العناية المركزة وأسألهم في وجه المعاناة: ما الذي لا يزال يجب أن يحدث حتى تستوعبوا الأمر؟".

ويتوقع الوزير تبكير موعد انعقاد مؤتمر رؤساء حكومات الولايات، المخطط عقده حتى الآن في 9 ديسمبر المقبل، وقال: "يتعين علينا التصرف على نحو أبكر. نرى الآن أن الوضع في ولايات سكسونيا وبافاريا وبادن-فورتمبرج وتورينجن خطير للغاية. يتعين علينا لأول مرة نقل المرضى على نطاق واسع داخل ألمانيا"، مشيرا إلى أنه يتعين التفكير في تشديد الإجراءات الخاصة بالفعاليات العامة وقواعد دخول الحانات والنوادي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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