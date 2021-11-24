13 حالة وفاة و 776 إصابة بفيروس كورونا في العراق

أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الأربعاء بتسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 23 ألفا و 725 حالة.



وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 776 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و 76 ألفا و922 إصابة.



وأشار التقرير إلى شفاء 1377 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و 37 ألفا وسبعة.



ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 18 ألفا و 111 فحصا مختبريا المواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.



وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى سبعة ملايين و 181 ألفا و 743 شخصا.

يذكر أن وزارة الصحة العراقية، أعلنت البدء رسمياً في تطبيق شرط حيازة بطاقة التلقيح الدولية بالمطارات العراقية للراغبين بالسفر.

وأشارت إلى أن العديد من الدول ترفض دخول قادمين من بلدان أخرى دون إبراز البطاقة، أكد أن حيازتها لوحدها لا تلغي شرط عمل مسحة كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر: «هناك بلدان تطلب بطاقة التلقيح الدولية وعددها يزداد مع مرور الوقت وحيازتها شرط أساسي حالياً للسماح بالسفر».

وأضاف أن كل من تلقى لقاح كورونا بإمكانه الحصول على بطاقة التلقيح الدولية بعد إبرازها مع جواز السفر في المنافذ التي أعلنتها وزارة الصحة.

وشدد على أن تلقي اللقاح لوحده دون الالتزام بالوقاية لا يكفي، لأن المتلقي قد يصاب بالمرض مجدداً ولو بأعراض أقل.

ولفت إلى أن بطاقة التلقيح لا تغني عن فحص PCR للراغبين بالسفر؛ لأن متلقي اللقاح في حالات قليلة يصابون مجددا وينقلون العدوى.

وأكد أنه إذا استمر الانخفاض في الإصابات ربما ينتهي شرط تقديم فحص PCR في وقت لاحق، وحالياً الشرط موجود.