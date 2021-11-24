ننشر نتيجة انتخابات غرفة الصناعات المعدنية

انتهت غرفة الصناعات المعدنية اليوم، من انتخاباتها لدورة جديدة وفق القانون الجديد لاتحاد الصناعات.

وجرت الانتخابات على مقاعد الفئة الصغيرة حيث تقدم للترشح عدد 5 بحضور عدد 77 من الجمعية العمومية وبمراجعة الأصوات تبين أن عدد الأصوات الصحيحة 77 صوتا وعدد الأصوات الباطلة صفر وفاز كل من التالي أسمائهم:-

1- أحمد علي رضوان أحمد بعدد أصوات 77.

2- رأفت قطب شفيق بعدد أصوات 76.

3- ايهاب وصفي أمين واصف بعدد أصوات 73.

4- عمر عبد العزيز عبد الفتاح عبد العزيز بعدد أصوات 59.

كما فاز بالتزكية على الفئة الكبيرة والمتوسطة حيث تقدم عدد أربع مرشحين لكل فئة وهم :-

الفئة الكبيرة



1- حسن محمد إسماعيل سعد – رئيس مجلس إدارة شركة والعضو المنتدب المراكبي للصلب.

2- عماد أحمد الألفي نعمان – المدير المسئول لشركة المصرية لتكنولوجيا الطحن ايجات.

3- أيمن عشري مرجان محروس – رئيس مجلس إدارة حديد العشري.

4- عمرو محمد أحمد لبيب – عض مجلس إدارة الشركة المتحدة للمعادن.

الفئة المتوسطة



1- سعيد حسن جزر – نائب رئيس شركة مريتال للصناعات المعدنية.

2- عمرو محي الدين قنديل – رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة العبور للصناعات المعدنية.

3- ونيس الفريد عياد فلتس – رئيس مجلس إدارة شركة ميتاد حلوان لدرفلة المعادن.

4- خالد علي عبد الله كمال- رئيس مجلس إدارة شركة انتركايرو لصناعة الألمونيوم.