ننشر نتيجة انتخابات غرفة الصناعات المعدنية
انتهت غرفة الصناعات المعدنية اليوم، من انتخاباتها لدورة جديدة وفق القانون الجديد لاتحاد الصناعات.
وجرت الانتخابات على مقاعد الفئة الصغيرة حيث تقدم للترشح عدد 5 بحضور عدد 77 من الجمعية العمومية وبمراجعة الأصوات تبين أن عدد الأصوات الصحيحة 77 صوتا وعدد الأصوات الباطلة صفر وفاز كل من التالي أسمائهم:-
1- أحمد علي رضوان أحمد بعدد أصوات 77.
2- رأفت قطب شفيق بعدد أصوات 76.
3- ايهاب وصفي أمين واصف بعدد أصوات 73.
4- عمر عبد العزيز عبد الفتاح عبد العزيز بعدد أصوات 59.
كما فاز بالتزكية على الفئة الكبيرة والمتوسطة حيث تقدم عدد أربع مرشحين لكل فئة وهم :-
الفئة الكبيرة
1- حسن محمد إسماعيل سعد – رئيس مجلس إدارة شركة والعضو المنتدب المراكبي للصلب.
2- عماد أحمد الألفي نعمان – المدير المسئول لشركة المصرية لتكنولوجيا الطحن ايجات.
3- أيمن عشري مرجان محروس – رئيس مجلس إدارة حديد العشري.
4- عمرو محمد أحمد لبيب – عض مجلس إدارة الشركة المتحدة للمعادن.
الفئة المتوسطة
1- سعيد حسن جزر – نائب رئيس شركة مريتال للصناعات المعدنية.
2- عمرو محي الدين قنديل – رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة العبور للصناعات المعدنية.
3- ونيس الفريد عياد فلتس – رئيس مجلس إدارة شركة ميتاد حلوان لدرفلة المعادن.
4- خالد علي عبد الله كمال- رئيس مجلس إدارة شركة انتركايرو لصناعة الألمونيوم.