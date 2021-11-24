الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ننشر نتيجة انتخابات غرفة الصناعات المعدنية

انتخابات
انتخابات

انتهت غرفة الصناعات المعدنية اليوم، من انتخاباتها لدورة جديدة وفق القانون الجديد لاتحاد الصناعات.

وجرت الانتخابات على مقاعد الفئة الصغيرة حيث تقدم للترشح عدد 5  بحضور عدد 77 من الجمعية العمومية وبمراجعة الأصوات تبين أن عدد الأصوات الصحيحة 77 صوتا وعدد الأصوات الباطلة صفر وفاز كل من التالي أسمائهم:- 
1-  أحمد علي رضوان أحمد بعدد أصوات 77.
2-  رأفت قطب شفيق بعدد أصوات 76.
3-  ايهاب وصفي أمين واصف بعدد أصوات 73.
4- عمر عبد العزيز عبد الفتاح عبد العزيز بعدد أصوات 59.

كما فاز بالتزكية على الفئة الكبيرة والمتوسطة حيث تقدم عدد أربع مرشحين لكل فئة وهم :-  

الفئة الكبيرة 


1-  حسن محمد إسماعيل سعد – رئيس مجلس إدارة شركة والعضو المنتدب المراكبي للصلب.
2-  عماد أحمد الألفي نعمان – المدير المسئول لشركة المصرية لتكنولوجيا الطحن ايجات.
3-  أيمن عشري مرجان محروس – رئيس مجلس إدارة حديد العشري.
4-  عمرو محمد أحمد لبيب – عض مجلس إدارة الشركة المتحدة للمعادن.

الفئة المتوسطة


1-  سعيد حسن جزر – نائب رئيس شركة مريتال للصناعات المعدنية.
2-  عمرو محي الدين قنديل – رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة العبور للصناعات المعدنية.
3-  ونيس الفريد عياد فلتس – رئيس مجلس إدارة شركة ميتاد حلوان لدرفلة المعادن.
4-  خالد علي عبد الله كمال- رئيس مجلس إدارة شركة انتركايرو لصناعة الألمونيوم.

الصناعات المعدنية الصغيرة العمومية الصحيحة الأصوات الكبيرة محمد

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وائل لطفي

الرجل الأصفر

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