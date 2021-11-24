بولندا لا تخطط لفرض تطعيم إلزامي ضد كوفيد19- للوقت الحالي

أعلن مفوض شؤون التطعيم البولندي، ميشال دفورتشيك، أن بلاده لا تخطط لجعل التطعيم ضد فيروس كورونا إلزاميا في الوقت الحالي.



وبحسب دفورتشيك، هذا الحل غير مطروح في الوقت الراهن. وأضاف "لا تساعد القواعد ولا حملات المعلومات لأن الجميع في بولندا على دراية بالتطعيم.



وهناك أيضا استقطاب قوي كبير في التطعيم في المجتمع ومشاعر قوية على الجانبين".



تتهم المعارضة حكومة حزب القانون والعدالة المحافظ بعدم التحرك في وجه معدل التطعيم المنخفض وارتفاع الإصابات الجديدة لعدم إزعاج المعترضين على التطعيم بين ناخبيها.



وفي بولندا، هناك 3ر20 مليون شخص من أًصل نحو 38 مليون ساكن ملقحين بالكامل. وتظهر الإحصاءات أن معدلات التطعيم منخفضة للغاية في الشرق وجنوب شرق البلاد حيث لدى حزب القانون والعدالة أعلى معدل موافقة بين الناخبين.



وحاليا تتفاوض الحكومة والمعارضة على قانون جديد من شأنه أن يسمح لأرباب العمل بطلب لكشف حالة التطعيم لموظفيهم.



أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء عن 28 ألفا و380 إصابة جديدة خلال 24 ساعة ينما توفى 460 شخصا على صلة بالفيروس.

وفي سياق متصل، أعلنت بولندا، أنها أرسلت أكثر من 200 جرعة ألف لقاح من شركة فايزر المضاد لفيروس كورونا إلى مقدونيا الشمالية.



وأشرفت السيدة الأولى البولندية، أجاتا كورنهاوزر دودا، على مراسم التسليم بحضور نظيرتها المقدونية الشمالية، إليزابيتا جيورجيفسكا، ووزير الصحة في البلاد فينكو فيليبس. وقالت كورنهاوزر دودا "فقط بالمساعدة والتعاون الدولي يمكننا محاربة هذا العدو غير المرئي".



من جانبها قالت جورجيفسكا إن هذا التبرع عمل تضامني مطلوب في هذه الأزمة العالمية. وأضاف فيليبس أن بولندا من أوائل الدول التي أطلقت "آلية التضامن" والتبرعات باللقاحات.



وتبرعت بولندا بالفعل بنحو 15 مليون لقاح ضد كورونا لدول مختلفة مثل كينيا وجورجيا وأوكرانيا والجبل الأسود.

