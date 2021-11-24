الأربعاء 24 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أنت أقوى من المخدرات».. حملة توعوية ضد مخاطر الإدمان ببورسعيد

أنت أقوى من المخدرات
أنت أقوى من المخدرات

استقبل الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الأربعاء، الدكتور عمرو غنيم منسق محافظة بورسعيد لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وعصام صالح مدير مجمع إعلام بورسعيد، بمكتبه بديوان المديرية.  

وقال الدكتور نبوى إن اللقاء كان على هامش الحملة التوعوية ضد مخاطر إدمان وتعاطى المواد المخدرة، التى استهدفت العاملين بديوان مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، من خلال أعضاء حملة الصندوق.  

وأشار باهى إلى أن المخدرات تزيد اختلال الوعى وفقدان الإحساس بالزمن مما يؤدى إلى قلة الاستيعاب واللامبالاة وعدم التركيز وانعدام المسئولية مضيفا أن الإدمان يعطى شعورا مزيفا بتجاوز الأزمات والسلبية وعدم اتخاذ القرارات المناسبة وقلة الثقة بالنفس.

وأكد وكيل الوزارة أن هذه الحملة تأتى فى إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التضامن الاجتماعى ونظمها مجمع إعلام بورسعيد بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان المديرية بهدف توعية العاملين بالديوان بمخاطر الإدمان والتعاطى للمواد المخدرة وكيفية التعامل مع المدمن.  

ومرّ أعضاء الحملة على مكاتب إدارات وأقسام المديرية لشرح وكشف الحقائق العلمية عن الإدمان والتعاطى ومدى التأثير السلبى له على مستوى الأفراد والمجتمع تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"، بالإضافة إلى توزيع المطبوعات الإرشادية والتوعوية بمخاطر الإدمان.‎

مصر وزارة مخاطر المرور مؤتمر طلاب العلاقات العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل «رشوة الملايين» فى صحة البحيرة

ضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين تقاضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة

استبعاد سيف الإسلام القذافي و3 آخرين من الترشح لانتخابات الرئاسة الليبية

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

فترة حاسمة في تاريخ مصر.. تفاصيل «الاختيار 3» بطولة كريم وعز والسقا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

واقعة مؤلمة .. وخطر يهدد أبناءنا!

مؤمن المحمدي

وحش الدورى

بسنت حسن

عاركة أكابر

جلال حمام

لا نعيش النكسة.. حتى نرضى بالوكسة

د. القس صفوت البياضى

كنيسة القناطر الخيرية الإنجيلية

حسين دعسة

فلسفة المنطق.. ومواجهة قوة الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

ليست معركة.. وليسوا فرسانًا

وائل لطفي

بعضهم جدير بكراهية الناس

صور

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

جنازة نجل شقيقة محمد منير

محطة تل أبيب

المزيد

تعاون أمني واستخباراتي.. ماذا يفعل وزير الجيش الإسرائيلي في المغرب؟

منظمة التحرير الفلسطينية تبحث سبل مواجهة تصنيف 6 مؤسسات كإرهابية

فلسطين: نتابع قضية استهداف الاحتلال ومستوطنيه لمدارس «اللبن» الشرقية