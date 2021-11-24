«أنت أقوى من المخدرات».. حملة توعوية ضد مخاطر الإدمان ببورسعيد

استقبل الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الأربعاء، الدكتور عمرو غنيم منسق محافظة بورسعيد لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وعصام صالح مدير مجمع إعلام بورسعيد، بمكتبه بديوان المديرية.

وقال الدكتور نبوى إن اللقاء كان على هامش الحملة التوعوية ضد مخاطر إدمان وتعاطى المواد المخدرة، التى استهدفت العاملين بديوان مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، من خلال أعضاء حملة الصندوق.

وأشار باهى إلى أن المخدرات تزيد اختلال الوعى وفقدان الإحساس بالزمن مما يؤدى إلى قلة الاستيعاب واللامبالاة وعدم التركيز وانعدام المسئولية مضيفا أن الإدمان يعطى شعورا مزيفا بتجاوز الأزمات والسلبية وعدم اتخاذ القرارات المناسبة وقلة الثقة بالنفس.

وأكد وكيل الوزارة أن هذه الحملة تأتى فى إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التضامن الاجتماعى ونظمها مجمع إعلام بورسعيد بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان المديرية بهدف توعية العاملين بالديوان بمخاطر الإدمان والتعاطى للمواد المخدرة وكيفية التعامل مع المدمن.

ومرّ أعضاء الحملة على مكاتب إدارات وأقسام المديرية لشرح وكشف الحقائق العلمية عن الإدمان والتعاطى ومدى التأثير السلبى له على مستوى الأفراد والمجتمع تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"، بالإضافة إلى توزيع المطبوعات الإرشادية والتوعوية بمخاطر الإدمان.‎