نائب محافظ بني سويف يتابع مشروع تطوير مستشفى الصدر

تفقد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، سير العمل في مشروع تطوير مستشفى الصدر، ضمن خطة الدولة التي تنفذها وزارة الصحة لتحسين كفاءة مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية، بما يدعم تقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضى، بحضور الدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة ومدير المستشفى والقائمين على مشروع التطوير.

نائب محافظ بنى سويف

تابع نائب المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها والتي تشمل تطوير الأقسام الداخلية لزيادة طاقتها الاستيعابية، وأعمال تطوير المبنى الرئيسي والعيادات الخارجية وأقسام الاستقبال والطوارئ والاشتباه الإيجابي بكورونا، ورفع كفاءة المعامل وأماكن المبيت للأطقم الطبية.

نائب محافظ بنى سويف

وأشار سلامة إلى توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بأهمية تسريع وتيرة الأعمال والانتهاء من باقى أعمال تطوير المستشفى، الذي يحظى بأهمية قصوى في ظل الظروف الحالية المرتبطة بجهود مواجهة تداعيات فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم افتتاح المرحلة الأولى والتي شملت إنشاء عناية مركزة وتجهيزها بجميع المستلزمات والأجهزة الطبية والأطقم الطبية من الأطباء والتمريض لتحويلها من عناية متوسطة إلى مركزة.

نائب محافظ بنى سويف

نائب محافظ بنى سويف