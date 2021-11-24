الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هاني شاكر يحمل المهن التمثيلية تجاوزات محمد رمضان

محمد رمضان
محمد رمضان

أكد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قرار عدم إصدار تصريح بالغناء للفنان محمد رمضان إلا بعد التحقيق معه من نقابة المهن التمثيلية التابع لها، ومنعه من إقامة الحفلات داخل مصر، بناء على التقارير المقدمة من لجنة العمل والمكلفة بالرصد والمتابعة، لافتا إلى أنه عقب توقيع وكيل «رمضان» على إقرار التزامه بنصوص وقوانين النقابة داخل مصر في حفلات سابقة خالفها.


وأوضح «شاكر» في بيان من نقابة المهن الموسيقية قائلاً: «ننتظر نتيجة التحقيقات من نقابة المهن التمثيلية التي سيجري التحقيق بمعرفتها لأن محمد رمضان عضو بها وليس عضو في نقابة الموسيقيين، ولذلك نقابة المهن التمثيلية هي المسئولة عن تجاوزاته والتحقيق معه وإبلاغنا بنتيجة التحقيق».

 

آخر أعمال محمد رمضان

 

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل «موسى»، وشارك في بطولته كل من: سمية الخشاب، هبة مجدي، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

هاني شاكر مهرجان موسيقى الدين الاعلام مؤتمر رمضان محمد رمضان

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