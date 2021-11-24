الرئيس الألماني يحث مجددًا المواطنين على تلقي التطعيم ضد كورونا

حث الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بشدة المواطنين مجددا على تلقي التطعيم ضد كورونا في ظل التزايد الحاد في أعداد الإصابات.

وقال شتاينماير في المؤتمر الرقمي الألماني لكبار السن إن الوسائل متوفرة في أيدينا للحماية من الإصابة بالمرض أو من مسار مميت منه، وأضاف: "لكن قليلين يستخدمون هذه الوسائل".

وفيما يتعلق على ما يبدو بالنقاش حول تطبيق التطعيم الإجباري، قال شتاينماير: "إذا لم تفد كل العروض والطلبات والمناشدات، فلا ينبغي لأحد أن يتهم الساسة إذا اتخذوا إجراءات أكثر صرامة. لا يمكن إبقاء الأمر على هذا النحو".

وذكر شتاينماير أن الوضع في ألمانيا يزداد سوءا بشكل كبير، مضيفا أن عدد المصابين يرتفع إلى مستويات جديدة، مشيرا إلى أن "الوضع خرج عن السيطرة" في بعض مناطق ولا تزال أعداد متزايدة من الناس تكافح من أجل حياتها في وحدات العناية المركزة.

وأشار شتاينماير إن إجمالي عدد وفيات كورونا قد يصل هذا الأسبوع إلى أكثر من 100 ألف حالة وفاة منذ بدء الجائحة، وقال: "هذا رقم لا يصدق، رقم لم نكن نعتقد أنه ممكن قبل عامين... إنها كارثة إنسانية".

وإلى جانب دعوته لغير المطعمين للحصول على التطعيم، دعا شتاينماير من أتموا تطعيمهم إلى الحصول على جرعة معززة، خاصة كبار السن.

وكانت أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى خمسة ملايين و 497795 حالة بعد تسجيل 66884 إصابة جديدة.



وأفادت البيانات بارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 99768 بعد تسجيل 335 حالة جديدة.

وتلقى 67.9% من سكان ألمانيا "56.5 مليون نسمة" حتى الآن تطعيما كاملا من جرعتين ضد فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أظهرته بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض