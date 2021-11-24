الأربعاء 24 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر: انطلاق التصويت بالانتخابات المحلية لقاطنى الأماكن النائية والبدو

انتخابات الجزائر
انتخابات الجزائر

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات المحلية الجزائرية، اليوم الأربعاء، على مستوى المكاتب المتنقلة التي تخص سكان المناطق النائية والبدو الرحل ببعض ولايات الجنوب، وذلك قبل 72 ساعة من الاقتراع الكامل المقرر يوم السبت القادم، طبقًا لأحكام القانون المتعلق بنظام الانتخابات.

وستشمل عملية التصويت التي انطلقت اليوم، المكاتب المتنقلة بولايات تندوف، ورقلة، إيليزي، جانت، تمنراست، عين قزام، بشار وعين صالح، بينما يشرع سكان البدو الرحل على مستوى ولايات أخرى في التصويت غدًا الخميس.

وينتخب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لفترة مدتها 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي، حيث تم تقدير عدد الناخبين بـ23 مليونًا و717 ألفًا و479 ناخبًا، وفقًا لأرقام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية.

وتعني "القائمة المفتوحة" أن يصوت الناخب على قائمته المفضلة التي تقدمها الأحزاب والمستقلون، ولديه الحرية في ترتيب المرشحين داخلها وليس كما كان في السابق نظام "القائمة المغلقة"، ويعني أن الأحزاب تقدم قوائم لمرشحيها مرتبة من رأس القائمة إلى آخر عضو فيها.

وعند فرز الأصوات بنظام "القائمة المغلقة"، توزع المقاعد على مرشحي القوائم الفائزة لكن مع احترام ترتيب مرشحيها، بمعنى أنه في حال فازت قائمة معينة بـ3 مقاعد فقط، تمنح هذه المقاعد للأول والثاني والثالث حسب الترتيب في القائمة.‎

أما في نظام "القائمة المفتوحة" فترتيب المرشحين الذي يضعه الحزب ليس مهمًا؛ حيث يمكن للناخب أن يعين شخصًا من أسفل الترتيب كخيار له بدلًا من متصدر القائمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

ضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين تقاضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة

موعد حفل افتتاح طريق الكباش والقنوات الناقلة للاحتفال

«استمرار الأجواء الخريفية».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الجمعة المقبل

فترة حاسمة في تاريخ مصر.. تفاصيل «الاختيار 3» بطولة كريم وعز والسقا

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

واقعة مؤلمة .. وخطر يهدد أبناءنا!

مؤمن المحمدي

وحش الدورى

بسنت حسن

عاركة أكابر

جلال حمام

لا نعيش النكسة.. حتى نرضى بالوكسة

د. القس صفوت البياضى

كنيسة القناطر الخيرية الإنجيلية

حسين دعسة

فلسفة المنطق.. ومواجهة قوة الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

ليست معركة.. وليسوا فرسانًا

وائل لطفي

بعضهم جدير بكراهية الناس

صور

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

جنازة نجل شقيقة محمد منير

محطة تل أبيب

المزيد

تعاون أمني واستخباراتي.. ماذا يفعل وزير الجيش الإسرائيلي في المغرب؟

منظمة التحرير الفلسطينية تبحث سبل مواجهة تصنيف 6 مؤسسات كإرهابية

فلسطين: نتابع قضية استهداف الاحتلال ومستوطنيه لمدارس «اللبن» الشرقية