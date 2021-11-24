كل قصة حب عالم لوحده..«ريتسا» في السينمات 15 ديسمبر (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ريتسا" البرومو الرسمي والنهائى، وهو من بطولة النجمين محمود حميدة وأحمد الفيشاوى، وعدد كبير من النجوم الشباب، استعدادا لطرحه بالسينمات 15 ديسمبر.

وشهد البرومو العديد من قصص الحب التي تتضمنها أحداث الفيلم، بالإضافة إلى الكشف عن ريتسا التي يحمل الفيلم اسمها، حيث يتناول العمل علاقات عاطفية تتضمنها العديد من مشاهد الدراما والغموض، ويحكى الفيلم قصص 3 شخصيات مختلفة تدور بين زمنين مختلفين لكل منها مسارها الخاص، وفى البرومو توجد العديد من الجمل الرومانسية المعبرة عن خط الفيلم منها "كل قصة حب عالم لوحده"، و"فيه قصص حب لازم تتحكى".

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب النجمين محمود حميدة وأحمد الفيشاوى كل من عائشة بن أحمد، أمير المصرى، مي الغيطي، يوسف عثمان، مريم الخشت، كارولين عزمى، تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، إشراف عام يوسف أيمن، وإخراج أحمد يسرى، والفيلم يعيد حميدة والفيشاوى لطبيعة الأعمال الرومانسية المليئة بالإثارة والمغامرات.

ويشارك الفنان محمود حميدة أيضاً في مسلسل "نقل عام" الذي يكتبه ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة ومقرر عرضه في الموسم الشتوى.

يجسد النجم محمود حميدة فى مسلسل "نقل عام" شخصية سائق أتوبيس بهيئة النقل العام "على المعاش" ورغم عمله فى مهنة بسيطة إلا أنه نجح فى تربية أبنائه الذين شغلوا مناصب عالية.

يذكر أن محمود حميدة ينتظر عرض فيلم "الكاهن" الذى يشارك في بطولته درة، اياد نصار، حسين فهمى، فتحى عبد الوهاب، جمال سليمان وإخراج عثمان أبو لبن.