ميركل تلتقي مورافيتسكى فى برلين للتشاور حول وضع المهاجرين

تعتزم المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها انجيلا ميركل عقد لقاء مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي في برلين غدا الخميس؛ للتشاور حول وضع المهاجرين على الحدود البولندية البيلاروسية.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الأربعاء.

وأضاف زايبرت أن الحكومة الألمانية تدرك أن بولندا تواجه من خلال هذا الوضع "تحديا بصورة مبالغ فيها"، كما هو الحال أيضا بالنسبة لدول أخرى لها حدود مع بيلاروس"، لكن هذا الأمر أثر على بولندا بشكل صعب على نحو خاص.

وأشار زايبرت إلى أن ميركل كانت قد أجرت اتصالات هاتفيا مع رئيس الوزراء البولندي في الأسبوع الماضي لتعرب له عن تضامن ألمانيا الكامل مع بلاده، وقال إن هذا الموقف سيكون هو لب محادثات الغد.

وأوضح زايبرت أن ما يهم الحكومة الألمانية والدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي هو توفير ظروف إنسانية جيدة للناس الموجودين على الحدود البيلاروسية البولندية، وطالب بضرورة إتاحة الفرصة لمفوضية الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين وللمنظمة الدولية للهجرة؛ للوصول إلى هؤلاء الناس بحيث لا تتمكن هاتان المنظمتان من تقديم المساعدة ميدانيا فحسب، بل تساعدان أيضا في إعادة هؤلاء الناس إلى أوطانهم "بطريقة آمنة".

وأكد زايبرت أنه يجب أن يتوافق كل ما يحدث على الحدود مع القانون المعمول به.

يشار إلى أن هناك آلاف المهاجرين عالقون منذ أيام على الحدود بين بيلاروس وبولندا.

ويتهم الاتحاد الأوروبي رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو بنقل أشخاص بطريقة منظمة من مناطق أزمات إلى الحدود الخارجية للاتحاد، وذلك بعد أن كان هدد في مايو الماضي بأنه سيتوقف عن منع المهاجرين من مواصلة رحلتهم من بلاده إلى بولندا ودول البلطيق، في طريقهم إلى حياة أفضل في "الغرب المريح"، كرد فعل منه على العقوبات الأوروبية المشددة ضد بلاده.