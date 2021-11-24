الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لليوم الثالث.. استمرار مباحثات المجلس الرئاسي الليبي مع الاتحاد الأوروبي

موسى الكوني
موسى الكوني

واصل نائب رئيس المجلس الرئاسي  الليبي موسى الكوني لليوم الثالث على التوالي مباحثاته الموسعة مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي.

والتقى الكوني اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي بمنطقة الساحل إيمانويل كلوديا ديل ري، التي بحث معها أبعاد التعاون الاستراتيجي الليبي الأوروبي المشترك في منطقة الساحل لمواجهة تهديدات الهجرة غير الشرعية والإرهاب والجماعات المتطرفة التي تتغذى من واقع القلاقل التي تشهدها المنطقة.

وشدد الكوني على ضرورة اعتماد برامج التنمية المكانية والاستثمار في الرأس المال البشري وخاصة الشباب، بالتدريب والمنح الدراسية وفرص العمل لفتح آفاق أفضل باتجاه مستقبل مستقر، وابعادهم عن البؤر التي تعود عليهم بالسلب. 

وأكد أن القحط المناخي و الاقتصادي من شأنه ان يدفع بشباب المنطقة لانتهاج طرقًا وعرة وخطرة، للخوض في المستقبل، مركدًا أن تداعيات ذلك ستكون شديدة الخطورة عندما تتفاقم تجارة السلاح والبشر لتُغذى الجماعات في مناطق الجوار والساحل بصورة عامة. 

ونبه على ضرورة التعامل مع هذه الإشكالية بحكمة وحنكة سياسية تذهب باتجاه الحل السلمي، وتجنب المصادمات العسكرية التي قد تخلق المزيد من القلاقل والاضطراب في ليبيا والمنطقة.

فيما اعتبرت ديل ري، لقائها مع “الكوني”، خطوة  نوعية لرسم خريطة متكاملة للعلاقة المعقدة والمركبة لإشكاليات منطقة الساحل وصولا لحدود البحر المتوسط الجنوبية عبر ليبيا. 

 وشددت على ضرورة  توحيد الجهود، والاستراتيجيات وبرامج الاتحاد الاوروبي في ليبيا بتلك التي تتم في منطقة الساحل للوصول للحلول الناجعة لكافة الإشكاليات.

وشارك نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، فى وقت سابق، في مؤتمر حماية المدنيين والأطفال بمدينة جنيف السويسرية. 

وأكد اللافي في كلمته أمام الحضور حرص المجلس الرئاسي على الاستقرار والمصالحة، وإنهاء الانقسام المؤسسي، وما سببه من ضعف لقدرة مؤسسات الدولة في التصدي للانتهاكات والنزاعات التي وقعت في كل المناطق.

موضحًا أن مشاركة ليبيا في الملتقى لتأكيد التوجه في محاربة الإفلات من العقاب، وتحقيق سيادة القانون، ومنع الانتهاكات والتجاوزات لقواعد القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، في إشارة للتحديات التي تواجهها ليبيا، و انتهاجها العديد من الخطوات لتعزيز احترام حقوق مواطنيها، والمقيمين على التراب الليبي زمن الحرب والسلم.

موسى الكوني
موسى الكوني
نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي جنيف السويسرية مسلح ليبيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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