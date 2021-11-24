موعد حفل افتتاح طريق الكباش «الأقصر الكرنك» الأثري

موعد حفل افتتاح طريق الكباش والقنوات الناقلة نوفمبر 2021 ، حيث ينتظر الملايين من عشاق الحضارة المصرية القديمة، إعلان وزارة السياحة والآثار عن موعد نقل فعاليات افتتاح طريق كباش الأقصر الكرنك، بعد إنتهاء أعمال التطوير، واحياء المشروع مما يعيد إلى الأذهان الإحتفال الكبير لموكب المومياوات الملكية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

موعد حفل افتتاح طريق الكباش

في ذات السياق، تستعد وزارة السياحة والآثار لافتتاح مشروع تطوير طريق الكباش الاثرى، والذى كان يعد حلما لآلاف عشاق الحضارة المصرية والاثريين، وإخراج احتفالية ضخمة تليق بالجمهورية الجديدة.

افتتاح اسطورى لطريق كباش الأقصر الكرنك الاثرى

كذلك قامت وزارة السياحة، بإتمام الاستعداد لافتتاح طريق الكباش، والذى يضم 1200 تمثال أثرى على هيئة رأس إنسان وجسم اسد لأحد رموز الإله آمون رع.



كما تفقد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، آخر الاستعدادات الخاصة باحتفالية افتتاح طريق الكباش الاثرى، وكذلك تفقد الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة ووزير التعليم العالي، عدد من مستشفيات الأقصر، لمتابعة الإجراءات اللازمة من وزارة الصحة بشأن الإحتفالية من هنا.

القنوات الناقلة لاحتفالية طريق كباش الأقصر

فى النهاية، يستعد ملايين من عشاق الحضارة المصرية القديمة على مستوى دول العالم المختلفة، لمتابعة الإحتفال الاسطورى،بمناسبة افتتاح طريق الكباش الأقصر الكرنك، غدا الخميس الموافق 25 نوفمبر الجاري، والذى يتضمن عروض فنيه مميزة واروكسترا موسيقى، بحضور نخبة من النجوم والمشاهير والاثريين من دول العالم المختلفة.

في نهاية المطاف، ينتظر الملايين البث الحي المباشر لاحتفالية افتتاح طريق الكباش، من مدينة الأقصر، وذلك عبر القنوات الفضائية المصرية والعالمية، منها القناة الأولى بتردد 11765 والقنوات الفضائية على القمر الصناعي نايل سات ومنها أون تى فى وسي بى سى وغيرهما من القنوات المصرية.